"Можем остаться без армии" - Пригожин заявил о прорыве ВСУ на юге Украины

Опубликовано: 21.06.2023 18:37 , Обновлено: 21.06.2023

Глава частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин, 21 июня заявил, что войска ВСУ уже под городом Токмаком. Если это так, то это значит, что украинские войска добились прорыва на 20 км.

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«Контрнаступление ВСУ несет нам серьезные проблемы и потери, о которых замалчивают, о которых не знает российский народ. Когда беда придет, повторяю, мы можем остаться без армии и без России», — передает пресс-служба слова Пригожина.

Пригожин рассказал, что ВСУ проводят успешное контрнаступление, и уже форсируют Днепр около Голой Пристани, при этом российские войска потеряли в ходе наступления украинской армии огромные территории, а ВСУ идут к Молочному Лиману на побережье Азовского моря, чтоб перерезать сухопутный коридор в Крым.

«И однажды россияне проснутся, а Крым уже передали Украине», - предположил Пригожин.

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Также, по словам Пригожина, ВСУ находится уже у украинского города Токмаком, при этом у россиян будто бы нет ни оружия, ни боеприпасов. Якобы солдаты пишут письма командованию, что не имеют даже гранат и бронебойных патронов, не говоря о более серьезных средствах.

По словам главы ЧВК “Вагнер”, такие населенные пункты, как Пятихатки, Урожайное, северная часть Работино – уже заняты ВСУ. Также украинская армия в селе Садовое, «и дай Бог, если это какая-то одиночная группа 50-100 человек», - заявил он.

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Кроме того, ВСУ начали форсировать Днепр, в Голой Пристани появляются первые ДРГ.

Все это, как утверждает Пригожин, скрывается от военкоров, «информация затыкается», «идет прямая измена РФ». И все это происходит на фоне потерь, при недостатке личного состава на 50-60%.

Ранее Телеграф писал, что у ВСУ появился способ ударить в тыл россиянам на юге Украины:

У ВСУ появился способ ударить в тыл россиянам на юге Украины — Bild