Пригожин провел неделю в Кремле — Liberation

🔄 Обновлено

Опубликовано: 10.07.2023 12:45 , Обновлено: 10.07.2023

Глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин «провел неделю в Кремле, ведя переговоры о судьбе своей империи» с Владимиром Путиным и не только. Об этом написала французская газета Libération со ссылкой на источники в западной разведке.

Как отметили в издании, после попытки мятежа 24 июня Пригожина нигде не было видно. Предполагалось, что он поедет в Минск или Санкт-Петербург, но, «по сообщениям источников в западных разведках, он вполне может быть в российской столице».

«Как минимум с пятницы, 1 июля, он находится в Кремле, куда его вызвали вместе с основными командирами», — сообщила Libération.

По информации журналистов, Пригожин встречался с Владимиром Путиным. Кроме того, пишет газета, его «опросили» генерал Виктор Золотовым, главнокомандующий войсками национальной Росгвардии и «один из самых верных сторонников президента», а также Сергей Нарышкин — глава российской внешней разведки.

Обновлено После того, как в Сети появилась информация Libération, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 10 июля заявил, что Владимир Путин действительно встречался с главой ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным после мятежа. Однако рассказал другие подробности.

Путин встречался с Пригожиным после мятежа — Песков

Напомним, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 6 июля заявил, что Кремль «не следит за перемещениями» главы ЧВК “Вагнер”, «не имеет для этого ни возможности, ни желания».

«Не имеем возможности» — Песков заявил, что Кремль не знает, где Пригожин

В свою очередь в тот же день Александр Лукашенко заявил, что Пригожин находится не на территории Беларуси, а в северной российской столице Санкт-Петербурге.

«Где он сегодня утром? Может, с утра в Москву поехал,» — сказал он 6 июля.

Лукашенко рассказал, где сейчас Пригожин и ЧВК «Вагнер»