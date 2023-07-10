Путин встречался с Пригожиным после мятежа — Песков
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 10 июля сообщил, что Владимир Путин встречался с главой ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным после мятежа.
По словам представителя Кремля, встреча произошла 29 июня — спустя 5 дней после мятежа — и продлилась около 3 часов.
РосСМИ пишут, что на ней присутствовали и командиры отрядов ЧВК. Всего на встрече было 35 человек.
Песков утверждает, что Путин «дал свою оценку случившегося и предложил представителям ЧВК варианты трудоустройства».
В свою очередь командиры “Вагнера”, по словам пресс-секретаря, “изложили Путину свою версию событий и подчеркнули, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства”.
Тем временем французская газета Libération со ссылкой на источники в западной разведке написала, что глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин «провел в Кремле неделю, ведя переговоры о судьбе своей империи» с Владимиром Путиным и не только.
«Как минимум с пятницы, 1 июля, он находится в Кремле, куда его вызвали вместе с основными командирами», — сообщили в издании.
Пригожин провел неделю в Кремле — Liberation
Напомним, ранее, 6 июля, пресс-секретарь российского президента заявил, что Кремль «не следит за перемещениями» главы ЧВК «Вагнер», «не имеет для этого ни возможности, ни желания».
«Не имеем возможности» — Песков заявил, что Кремль не знает, где Пригожин