Путин встречался с Пригожиным после мятежа — Песков

Опубликовано: 10.07.2023 13:29 , Обновлено: 10.07.2023

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 10 июля сообщил, что Владимир Путин встречался с главой ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным после мятежа.

По словам представителя Кремля, встреча произошла 29 июня — спустя 5 дней после мятежа — и продлилась около 3 часов.

РосСМИ пишут, что на ней присутствовали и командиры отрядов ЧВК. Всего на встрече было 35 человек.

Песков утверждает, что Путин «дал свою оценку случившегося и предложил представителям ЧВК варианты трудоустройства».

В свою очередь командиры “Вагнера”, по словам пресс-секретаря, “изложили Путину свою версию событий и подчеркнули, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства”.

Тем временем французская газета Libération со ссылкой на источники в западной разведке написала, что глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин «провел в Кремле неделю, ведя переговоры о судьбе своей империи» с Владимиром Путиным и не только.

«Как минимум с пятницы, 1 июля, он находится в Кремле, куда его вызвали вместе с основными командирами», — сообщили в издании.

Пригожин провел неделю в Кремле — Liberation

Напомним, ранее, 6 июля, пресс-секретарь российского президента заявил, что Кремль «не следит за перемещениями» главы ЧВК «Вагнер», «не имеет для этого ни возможности, ни желания».

«Не имеем возможности» — Песков заявил, что Кремль не знает, где Пригожин