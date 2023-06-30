«Приехали не на парад» - Главком ВСУ Залужный рассказал, что его «бесит»

Опубликовано: 30.06.2023 14:40 , Обновлено: 30.06.2023

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Washington Post рассказал, в чем нуждается украинская армия для успешного контрнаступления, и о том, что его сильно раздражает.

О критике контрнаступления

Военноначальник сообщил, что ВСУ нуждается в большем количестве всех видов вооружения, снарядов и самолетов F-16. Также Залужный признал, что его “бесят” комментарии о медленном продвижении ВСУ.

«Это не шоу, за которым наблюдает весь мир, на которое делают ставки или что-то подобное. Каждый метр даётся кровью. Планы выполняются. Да, может быть, не так быстро, как хотелось бы участникам шоу, наблюдателям, но это их проблемы».

«Мы получили «Леопард» не для того, чтобы на них ездили на парадах или фотографировались политики или знаменитости. Они пришли сюда на войну», - сказал Залужный.

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О вооружении

По словам Залужного, у него в кабинете есть монитор, показывающий все, что находится в воздухе. Это авиация стран НАТО на западной границе Украины, украинские самолеты над страной, и российские на восточных границах.

Он отметил, что количество самолетов, дежурящих у западных границ Украины, вдвое больше числа российских самолетов, задействованных в войне. «Почему мы не можем взять хотя бы треть оттуда и перебросить сюда?»

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Военноначальник отметил, что не просит сотни самолетов, «достаточно очень ограниченного количества, но они нужны. Потому что иного пути нет».

«Враг использует авиацию нового поколения. Это если бы мы сейчас пошли в наступление с лугами и стрелами, и все бы сказали: “Вы с ума сошли?», - провел параллель главнокомандующий ВСУ.

По его словам, истребители ВСУ нужны, в частности, чтобы разорвать сухопутный коридор между материковой РФ и Крымом. Разрыв этой связи нанес бы значительный удар по возможности российской армии пополнять свои войска.

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