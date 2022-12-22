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Главнокомандующему ВСУ Залужному вручили «серебряную кнопку», но не от Youtube

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный получил серебряную кнопку, совсем как у Youtube, которую обычно вручают за 100 000 подписчиков.

Однако главному украинскому военному ее дали за… 100 тысяч «ликвидированных» российских солдат.

[info_b]Напоминаем. К сообщениям воюющих сторон стоит относиться с осторожностью. Часто их нельзя сразу проверить и подтвердить достоверность.[/info_b]

Именно такую цифру озвучили в Генштабе ВСУ 22 декабря.

Там утверждают, что боевые потери войск РФ с 24 февраля составили:

  • личного состава – ликвидировано около 100 400 российских оккупантов (+660 за сутки);
  • танков ‒ 3 003 (+1 за сутки);
  • боевых бронированных машин – 5 981 (+2 за сутки);
  • артиллерийских систем – 1 978 (+6 за сутки);
  • реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 413 (+1 за сутки);
  • средств ПВО – 212;
  • самолетов – 283 (+1 за сутки);
  • вертолетов – 267;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 693 (+5 за сутки);
  • крылатых ракет – 653;
  • кораблей /катеров ‒ 16;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 615 (+7 единиц за сутки);
  • специальной техники – 178.

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Ранее такие же данные называл министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По его словам, Россия на войне против Украины потеряла более 100 тысяч военных. При этом, туда включены ликвидированные, раненые и дезертиры.

В свою очередь министр обороны России в конце сентября заявлял, что потери армии РФ «5937 человек погибшими”», а потери ВСУ «свыше 100 тысяч человек».

Хотя у Зеленского в начале декабря официальноназывали другие цифры — от 10 до 12,5-13 тысяч погибших.

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