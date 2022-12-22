Главнокомандующему ВСУ Залужному вручили «серебряную кнопку», но не от Youtube

Опубликовано: 22.12.2022 16:40 , Обновлено: 22.12.2022

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный получил серебряную кнопку, совсем как у Youtube, которую обычно вручают за 100 000 подписчиков.

Однако главному украинскому военному ее дали за… 100 тысяч «ликвидированных» российских солдат.

[info_b]Напоминаем. К сообщениям воюющих сторон стоит относиться с осторожностью. Часто их нельзя сразу проверить и подтвердить достоверность.[/info_b]

Именно такую цифру озвучили в Генштабе ВСУ 22 декабря.

Там утверждают, что боевые потери войск РФ с 24 февраля составили:

личного состава – ликвидировано около 100 400 российских оккупантов (+660 за сутки);

танков ‒ 3 003 (+1 за сутки);

боевых бронированных машин – 5 981 (+2 за сутки);

артиллерийских систем – 1 978 (+6 за сутки);

реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 413 (+1 за сутки);

средств ПВО – 212;

самолетов – 283 (+1 за сутки);

вертолетов – 267;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 693 (+5 за сутки);

крылатых ракет – 653;

кораблей /катеров ‒ 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 4 615 (+7 единиц за сутки);

специальной техники – 178.

Ранее такие же данные называл министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По его словам, Россия на войне против Украины потеряла более 100 тысяч военных. При этом, туда включены ликвидированные, раненые и дезертиры.

В свою очередь министр обороны России в конце сентября заявлял, что потери армии РФ «5937 человек погибшими”», а потери ВСУ «свыше 100 тысяч человек».

Хотя у Зеленского в начале декабря официальноназывали другие цифры — от 10 до 12,5-13 тысяч погибших.