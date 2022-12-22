Главнокомандующему ВСУ Залужному вручили «серебряную кнопку», но не от Youtube
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный получил серебряную кнопку, совсем как у Youtube, которую обычно вручают за 100 000 подписчиков.
Однако главному украинскому военному ее дали за… 100 тысяч «ликвидированных» российских солдат.
[info_b]Напоминаем. К сообщениям воюющих сторон стоит относиться с осторожностью. Часто их нельзя сразу проверить и подтвердить достоверность.[/info_b]
Именно такую цифру озвучили в Генштабе ВСУ 22 декабря.
Там утверждают, что боевые потери войск РФ с 24 февраля составили:
- личного состава – ликвидировано около 100 400 российских оккупантов (+660 за сутки);
- танков ‒ 3 003 (+1 за сутки);
- боевых бронированных машин – 5 981 (+2 за сутки);
- артиллерийских систем – 1 978 (+6 за сутки);
- реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 413 (+1 за сутки);
- средств ПВО – 212;
- самолетов – 283 (+1 за сутки);
- вертолетов – 267;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 693 (+5 за сутки);
- крылатых ракет – 653;
- кораблей /катеров ‒ 16;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 615 (+7 единиц за сутки);
- специальной техники – 178.
Ранее такие же данные называл министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По его словам, Россия на войне против Украины потеряла более 100 тысяч военных. При этом, туда включены ликвидированные, раненые и дезертиры.
В свою очередь министр обороны России в конце сентября заявлял, что потери армии РФ «5937 человек погибшими”», а потери ВСУ «свыше 100 тысяч человек».
Хотя у Зеленского в начале декабря официальноназывали другие цифры — от 10 до 12,5-13 тысяч погибших.