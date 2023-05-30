МВД РФ объявило в розыск главнокомандующего ВСУ Залужного
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Министерство внутренних дел России объявило в розыск главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Об этом стало известно 30 мая.
Согласно розыскной карточке на сайте МВД РФ его разыскивают “по статье УК [Уголовного кодекса]”. Какой конкретно — неизвестно. Других подробностей также нет.
В некоторых СМИ пишут, что ранее Залужному заочно предъявили обвинение из-за «обстрелов мирного населения и гражданских объектов Донбасса».