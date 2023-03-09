В Приднестровье обвинили Украину в покушении на «президента»

Опубликовано: 09.03.2023 13:23 , Обновлено: 04.07.2024

Власти непризнанного Приднестровья заявили о предотвращении "террористического акта", который якобы готовился по указанию Службы безопасности Украины. Об этом сообщило так называемое "министерство государственной безопасности" 9 марта.

Утверждается, что целью “теракта” должны были стать должностные лица. При этом подозреваемые якобы задержаны и уже во всем сознались. Местные силовики завели на них “уголовные дела”, в том числе и “подготовка к теракту”.

В “МГБ” пообещали сегодня вечером обнародовать “фильм-расследование” под названием “Об угрозе теракта в Приднестровье”.

Между тем российское агентство ТАСС сообщило, что покушение якобы готовилось на “президента” Приднестровья Вадима Красносельского.

В свою очередь местное издание “Новости Приднестровья” утверждает, что сдетонировать должен был Land Rover, в котором было восемь килограммов гексогена, а также шурупы, гайки и проволока, чтобы поразить как можно больше людей.

«Грязная бомба» для Приднестровья

Напомним, 23 февраля Министерство обороны России обвинило Киев в подготовке «вооруженных провокаций против Приднестровья». Там заявили, что «вооруженную провокацию» готовят власти Украины якобы с привлечением полка «Азов».

Однако на этом в России не остановились. Позже появились еще несколько обвинений.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что именно россияне хотят, чтобы украинцы начали свою специальную военную операцию в Молдове. «Они хотели, чтобы мы зашли», – сказал он.

После украинский коллаборант, член назначенной РФ “администрации” Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ скапливают силы на границе с Молдовой, рядом с самопровозглашенным Приднестровьем.

А 1 марта в Министерстве иностранных дел России 1 марта обвинили Киев в «подготовке провокаций с применением радиоактивных веществ» и даже «грязной бомбы».

В МИД России обвинили Украину в подготовке «грязной бомбы» для Приднестровья