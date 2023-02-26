Зеленский дал приказ готовить наступление на Приднестровье - Рогов

Опубликовано: 26.02.2023 18:09 , Обновлено: 04.07.2024

Украинский коллаборант, член назначенной РФ "администрации" Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ скапливают силы на границе с Молдовой, рядом с самопровозглашенным Приднестровьем.

«Режим Зеленского отдал приказ о переброске войск к границам Приднестровья. С большой долей вероятности можно говорить, что Зеленский готовится напасть на Приднестровье», — сказал Рогов, не уточнив источники таких сведений. Зато призвал Россию каким-то образом расширить боевые действия и на Одесскую область.

“Хотели бы, чтобы мы зашли”

Днём ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что именно россияне хотят, чтобы украинцы начали свою специальную военную операцию в Молдове. “Они хотели, чтобы мы зашли”, – сказал Владимир Зеленский.

“Сейчас они вбрасывают, что на границе, на контактной линии Украины и Приднестровья есть какие-то недопонимания и выстрелы. И они забрасывают информацию, что Украина собирается зайти на территорию Приднестровья. Для чего это делается? Они четко понимают, что мы уважаем территориальную целостность Молдовы и считаем, что территория Приднестровья – это территория независимой Молдовы”, - уточнил Владимир Зеленский, так и не сказав “нет” на вероятность зачистки российского контингента в Молдове.

А бывший советник ОП Украины Алексей Арестович уверен, что ВСУ не потребуется много времени для завершения операции. «За трое суток ВСУ могут решить вопрос с захватом Приднестровья», — сказал он.

“Я не верю”

В свою очередь, Александр Лукашенко признался, что не верит в атаку ВСУ на российских военных в Молдове. «Я в это не верю. Я в это не верю… Украинцам это не надо. Но я не верю, что украинцы одуреют и развяжут какой-то, как ты говоришь, второй фронт. Потому что в Приднестровье — там не столько солдат российских, хотя их хватает, военнослужащих, — сколько боеприпасов. Там мало не покажется”, - заявил он.

Точку на этой теме поставили в Оперативном командовании ВСУ “Юг” официально ответили на обвинения россиян.

“Громче всех “держи вора” кричит сам вор. Так и здесь происходит, что россияне пытаются обвинить Украину в том, что она готовит некое нападение куда-то и продвижение своих войск. Поверьте, нам есть куда продвигать свои войска и у нас много боевой работы”, - рассказала спикер ОК “Юг” Наталья Гуменюк.

“Наличие наших сил группировок и мощностей, вдоль границы с Приднестровьем, абсолютно адекватны той угрозе, которая гипотетически вероятна с того направления”, - рассказала она.