Россия обвинила Киев в подготовке «вооруженной провокации» против Приднестровья

Опубликовано: 23.02.2023 08:18 , Обновлено: 23.02.2023

Министерство обороны России обвинило Киев в подготовке «вооруженных провокаций против Приднестровья». Такую информацию распространили 23 февраля российские СМИ.

В Минобороны заявили, что «вооруженную провокацию» готовят власти Украины якобы с привлечением полка «Азов», передает ТАСС.

Также в сообщении ведомства сказано, что «украинские диверсанты», «переодевшись» в форму российских военных, «инсценируют вторжение войск РФ с территории Приднестровья».

В российском ведомстве пообещали «реагировать на любые изменения обстановки» на границе Украины с Приднестровьем.

В Киеве эти обвинения пока не комментировали.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду 13 февраля заявила, что РФ готовит в стране госпереворот, чтобы сменить власть в Кишиневе на пророссийскую.

Позже премьер-министр Молдовы Дорин Речан выразил мнение, что Приднестровье должно быть «демилитаризовано», а российские войска должны уйти, после чего нужно будет интегрировать жителей региона экономически и социально.