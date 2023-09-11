Президент Бразилии отозвал обещание не арестовывать Путина

Опубликовано: 11.09.2023 11:02 , Обновлено: 28.01.2025

Луис Инасиу Лула да Силва, кажется, передумал не арестовывать Владимира Путина, в случае если он решит присоединиться к саммиту G20 в Рио-де-Жанейро в 2024 году.

Он пояснил, что если Путин приедет в Бразилию, то решение о его аресте будет принимать судебная власть, а не правительство.

“Если Путин решит присоединиться, это должна решать судебная власть, а не мое правительство”, - сказал Лула журналистам в индийской столице Нью-Дели.

Таким образом он опроверг свое же заявление, что российского президента не арестуют без разрешения правительства.

Передумал?

9 сентября президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что Владимира Путина не арестуют в Бразилии, если он посетит встречу “Большой двадцатки” в 2024 году. Он сказал, что Путина пригласят на мероприятие и добавил, что сам планирует присутствовать на встрече блока развивающихся стран БРИКС, которая должна состояться в России перед встречей в Рио.

«Я считаю, что Путин может легко поехать в Бразилию. Что я могу вам сказать, так это то, что если я буду президентом Бразилии, а он приедет в Бразилию, его ни за что не арестуют», — пообещал тогда Лула да Силва.

Президент Бразилии пообещал не арестовывать Путина

Напомним, в марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина, обвинив его в военном преступлении, связанном с незаконной депортацией детей из Украины. Решение обязывает 123 государства-члена Римского статута, которым также является и Бразилия, арестовать российского президента и передать его в Гаагу, Нидерланды, для суда, если он ступит на их территорию.

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Россия претензии МУС отрицает, а сам ордер на арест Владимира Путина в Кремле назвали «возмутительным» и «недействительным» для РФ. Однако, на саммит БРИКС в ЮАР вместо Путина приехал глава МИД РФ Сергей Лавров.

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