"Были бы счастливы, если бы он не приехал" - Власти ЮАР прозрачно намекнули на нежелание принимать Путина

Опубликовано: 15.07.2023 10:29 , Обновлено: 15.07.2023

Власти ЮАР от туманных намеков перешли к прозрачным и четким заявлением, в которых просят президента России Владимира Путина, на которого выдан ордер на арест Международным уголовным судом (МУС), даже не думать о том, чтобы лететь на саммит БРИКС в этой стране.

“Мы понимаем, что связаны Римским статутом, но мы не можем пригласить кого-то, а потом его арестовать Мы были бы счастливы, если бы он [Путин] не приехал”, — признался вице-президент ЮАР Пол Машатиле.

По его словам, чтобы выйти из такой непростой для ЮАР ситуации, там предложили Кремлю оставить Владимира Путина дома, а к ним прислать министра иностранных дел РФ Лаврова, в отношении которого МУС пока никаких ордеров не выдавал.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин будет арестован, если он ступит на территорию Западно-Капской провинции Южной Африки во время ожидаемого визита на саммит стран БРИКС в августе. Об этом заявил глава провинции.

В ЮАР предупредили об аресте, если Путин прилетит на саммит БРИКС

Принимая во внимание все эти заявления, в Кремле отказываются сказать, приедет ли Путин лично на саммит. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 14 июля заявил, что формат участия Путина в саммите до сих пор не определен.

«Формат пока до конца не определен. Продолжаются обсуждения. После того как будет принято окончательное решение, мы об этом сообщим», — сказал он на брифинге.