Президент Бразилии пообещал не арестовывать Путина

Опубликовано: 10.09.2023 10:52 , Обновлено: 28.01.2025

Президент Бразилии Лула да Силва пообещал не арестовывать российского коллегу Владимира Путина, если тот приедет на саммит "Большой двадцатки", который должен пройти в Рио-де-Жанейро в 2024 году.

Лула да Силва, выступая в программе новостей Firstpost на полях встречи G20 в Дели в субботу, 9 сентября, сказал, что Путина пригласят на мероприятие в следующем году.

Он добавил, что сам планирует присутствовать на встрече блока развивающихся стран БРИКС, которая должна состояться в России перед встречей в Рио.

«Я считаю, что Путин может легко поехать в Бразилию. Что я могу вам сказать, так это то, что если я буду президентом Бразилии, а он приедет в Бразилию, его ни за что не арестуют», — пообещал Лула да Силва.

Напомним, в марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина, обвинив его в военном преступлении, связанном с незаконной депортацией сотен детей из Украины. Решение обязывает 123 государства-члена Римского статута, которым также является и Бразилия, арестовать российского президента и передать его в Гаагу, Нидерланды, для суда, если он ступит на их территорию.

В МУС рассказали, когда смогут арестовать и судить Путина

Россия все претензии МУС отрицает, а сам ордер на арест Путина в Кремле назвали «возмутительным» и «недействительным» для России. Однако на саммит БРИКС в ЮАР вместо Путина приехал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Были бы счастливы, если бы он не приехал» — Власти ЮАР прозрачно намекнули на нежелание принимать Путина