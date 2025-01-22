Премьер Словакии Фицо сорвал попытку вотума недоверия секретным докладом

Опубликовано: 22.01.2025 09:28 , Обновлено: 22.01.2025

Попытка оппозиции вынести вотум недоверия правительству Роберта Фицо в Словакии 21 января закончилась безрезультатно. Заседание парламента, инициированное оппозиционными партиями, прервало представление премьер-министром секретного доклада, после чего оппозиционные депутаты покинули зал.

Заседание Национального совета (парламента) Словакии началось утром 21 января и посвящалось рассмотрению вотума недоверия правительству Фицо. Однако премьер-министр настоял на закрытом режиме слушаний, сославшись на необходимость представить парламентариям доклад Словацкой информационной службы (SIS), содержащий, по его словам, «секретную информацию». Как сообщил портал Pravda, SIS получила данные о «долгосрочной организованной операции влияния, направленной на дестабилизацию страны».

Лидер оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» (PS) Михал Шимечка назвал решение о закрытом заседании «позором». «Премьер-министр боится обсуждать свои неудачи. Он не хочет, чтобы общественность знала, о чём мы говорим», — заявил он.

[info_b]Ранее Фицо обвинял оппозиционную партию PS в подготовке государственного переворота, сравнив ситуацию с протестами в Украине. «Мы готовимся ко всем возможным альтернативам. Мы будем готовы ко всему. Особенно к „майдану“, то есть к государственному перевороту через улицу, которого так упорно добивается оппозиция, особенно партия „Прогрессивная Словакия“», — заявил Фицо, чьи слова привёло издание Pravda.[/info_b]

В знак протеста против закрытого формата заседания оппозиция покинула зал и отозвала предложение о вотуме недоверия, чтобы избежать голосования в своё отсутствие. При этом оппозиционные депутаты пообещали вновь инициировать процедуру вотума недоверия кабинету Фицо.

Напомним, что на прошлой неделе предложение о вотуме недоверия внесли партии «Прогрессивная Словакия», «Свобода и солидарность», «Христианско-демократическое движение» и альянс SLOVENSKO, KÚ, Za ľudí. Оппозиция обвинила Фицо в тесных связях с Россией и попытках «тянуть Словакию в Москву», что, по их мнению, противоречит интересам страны.

«Летает по миру и кланяется диктаторам» — Вся словацкая оппозиция объединилась, чтобы объявить Фицо импичмент

После прихода к власти в 2023 году Роберт Фицо выступил с критикой западной поддержки Киева, возложил на Украину вину за начало конфликта и прекратил оказание военной помощи Украине, оставив только гуманитарную. Также Фицо неоднократно заявлял, что Словакия не поддерживает планы Украины по вступлению в НАТО.

Ранее, 22 декабря, Фицо провёл в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным, где обсуждались вопросы прекращения транзита российского газа через Украину и урегулирование украинского кризиса. Фицо также предложил Словакию в качестве площадки для потенциальных мирных переговоров и пообещал приехать в Россию на празднование годовщины победы в Великой Отечественной войне.

«Неблагодарный президент Украины» — Премьер Словакии Фицо объяснил свой визит в Москву в декабре

Кроме того, 19 января около 100 словацких психологов и психиатров обратились к Фицо с призывом уйти из политики, сославшись на его агрессивное поведение после покушения в мае 2024 года. Премьер в ответ обвинил авторов обращения в злоупотреблении профессией в политических целях.

Ранее, как сообщали журналисты Telegraf.news, премьер-министр Словакии сделал однозначное заявление, что не является «украинским слугой». Он также в очередной раз пригрозил наложить вето на решения Евросоюза о выделении дополнительных финансовых средств в поддержку Киева.

«Коса нашла на камень» – Фицо заявил, что не будет «украинским слугой» и пригрозил наложить вето на помощь Киеву