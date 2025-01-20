"Коса нашла на камень" – Фицо заявил, что не будет "украинским слугой" и пригрозил наложить вето на помощь Киеву

Опубликовано: 20.01.2025 10:39 , Обновлено: 20.01.2025

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Украины Владимир Зеленский вступили в очередную заочную перепалку. Словацкий премьер категорично заявил, что не является "украинским слугой" и пригрозил наложить вето на решения Евросоюза выделять дополнительные финансовые средства в помощь Киеву.

“Президент Зеленский считает, что все должны быть его слугами. В моём случае коса нашла на камень. Роберт Фицо — словацкий премьер-министр, а не украинский слуга”, — категорично высказался Фицо в публичном видеозаявлении, которое он выложил на своей страничке в Facebook.

Таким образом Фицо отреагировал на слова Зеленского по поводу их потенциально возможной встрече в Давосе, где стороны могли бы обсудить транзит российского газа, полностью остановленного с 1 января 2025 года.

Зеленский упрекнул Фицо в том, что с ним “невозможно что-то запланировать”. По словам украинского лидера, Фицо “может поехать в Давос, а окажется где-то в Сочи”, намекая на встречу словацкого премьера с российским президентом Владимиром Путиным в декабре прошлого года в Москве. Эту встречу, на которой стороны обсуждали в том числе и транзит газа через Украину, не афишировали и сообщили о ней лишь постфактум, а Фицо подвергся жёсткой критике за неё как со стороны союзников по ЕС, так и внутри страны со стороны своей политической оппозиции.

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Несмотря на эту критику Фицо, судя по его заявлениям, остался при своём мнении в вопросе переговоров с Киевом. Он упрекнул Зеленского в том, что он пытается “принудить” страны к сотрудничеству с Украиной, но этими действиями, по мнению Фицо, добивается обратного. Премьер Словакии пригрозил “ответными мерами” Киеву, которые он озвучивал и ранее.

“Я всё больше склоняюсь наложить вето на дальнейшую европейскую финансовую помощь Украине, потому что такое решение требует единогласия в Европейском совете”, — заявил в очередной раз Фицо.

Ранее Telegraf.news рассказал, что с 1 января транзит российского газа в Европу через территорию Украины был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение. Этот газ, в частности, получала и Словакия. Позже премьер Словакии пригрозил принять жёсткие меры против Украины, если проблемы с транзитом не будут решены, при этом они с Зеленским вступили в заочную перепалку.

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