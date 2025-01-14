"Летает по миру и кланяется диктаторам" — Вся словацкая оппозиция объединилась, чтобы объявить Фицо импичмент

Опубликовано: 14.01.2025 16:48 , Обновлено: 14.01.2025

Глава проевропейской партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка от имени всех представленных в парламенте оппозиционеров заявил, что в ближайшее время они планируют объявить импичмент премьер-министру Роберту Фицо. По его словам, вместо того, чтобы заниматься делами страны, политик "летает по миру и кланяется диктаторам".

“Роберт Фицо покинул Словакию. Вместо того, чтобы быть на нашей родине и решать проблемы, которые беспокоят народ, он летает по миру, кланяясь диктаторам, наслаждается роскошью где-нибудь во Вьетнаме. Он оскорбляет наших соседей и партнёров. Он отказался от управления, которое должно происходить здесь, в Словакии”, — заявил Михал Шимечка.

Оппозиция также обвинила правительство в том, что оно не приняло участие во внеочередной сессии парламента, призванной подтвердить внешнеполитическую ориентацию Словакии на ЕС и НАТО. Кроме того, они хотели осудить политиков, которые “приводят к международной изоляции” страны, передало издание Aktuality.

“Причин (для вотума недоверия. — Прим. Ред.) много. За 14 лет, которые Роберт Фицо руководит Словакией, он нанёс столько вреда, что его невозможно перечислить даже за Х часов”, — заявил Шимечка.

При этом издание отмечает, что на данный момент оппозиции не хватает голосов для вынесения вотума недоверия словацкому премьеру: для реализации задуманного им необходимо привлечь на свою сторону некоторых депутатов коалиции.

К слову, 22 декабря Роберт Фицо провёл переговоры с Владимиром Путиным, обсуждая транзит газа через Украину. Как отмечали в Кремле, это был первый визит словацкого премьера в Москву с 2016 года. Тогда Фицо заявил, что из-за решения Киева о прекращении транзита в ЕС через свою территорию Словакия потеряет 1,5 млрд евро, а другие страны ЕС — ещё 70 млрд евро. Именно возможные убытки, по его словам, побудили премьера отправиться в Россию.

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В свою очередь в январе 2025 года Владимир Зеленский обвинил премьер-министра Словакии в том, что тот отказался от помощи, которую предлагал Киев в период отсутствия поставок российского газа. По его словам, пророссийский политик “прибегает к пиару, лжи и громким обвинениям”, чтобы “переложить вину с себя на кого-то другого”.

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Спустя время Фицо опубликовал в Facebook открытое письмо, адресованное президенту Украины. В своём послании он предложил встретиться, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся после прекращения транзита российского газа через территорию страны. В ответ на это Владимир Зеленский в социальной сети Х сделал другое предложение: «Хорошо. Приезжайте в Киев в пятницу». Больше никак слова Фицо он комментировать не стал.