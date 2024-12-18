"Чисто экономические соображения" - 4 страны потребовали от Еврокомиссии продлить транзит российского газа через Украину

Опубликовано: 18.12.2024 08:24 , Обновлено: 18.12.2024

Энергетические компании четырёх стран Центральной Европы обратились к председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой одобрить продление транзитного соглашения по транспортировке российского газа через территорию Украины. Аргументировали свои требования страны "чисто экономическими соображениями".

В письме, направленном во вторник, 17 декабря, председателю Еврокомиссии, компании-поставщики газа, сетевые операторы и промышленные потребители из Венгрии, Словакии, Австрии и Италии заявили, что окончание сделки может “осложнить поставки газа” и “привести к повышению цен на газ для европейских потребителей” в разгар зимы.

Словакия и Венгрия — во главе с дружественными России Робертом Фицо и Виктором Орбаном — на протяжении нескольких месяцев пытаются возобновить соглашение, подписанное Киевом и Москвой в 2019 году, которое позволяет транспортировать газ через Украину в Европу. Обе страны утверждают, что окончание этого соглашения подрывает безопасность их поставок.

Так, по данным SPP, государственного поставщика энергии Словакии, прекращение соглашения обойдется стране более чем в 220 млн евро. Письмо также подписали лоббисты Федерации австрийской промышленности и Gas Intensive Società Consortile, орган, представляющий крупнейшие газоемкие компании Италии.

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Накануне министр экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что страна готова заключить соглашение к концу года, но это “зависит от партнеров”. Фицо в понедельник вечером обсудил этот вопрос по телефону со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем и заявил на выходных, что официальные лица ведут “очень интенсивные” переговоры по соглашению. После этого разговора Шмыгаль заявил, что КИиев готов обсуждать варианты продления соглашения, но на своих условиях.

За вмешательство Еврокомиссии в решение данного вопроса высказался и министр энергетики Венгрии Чаба Лантош. Однако, до сих пор исполнительный орган ЕС настаивал на том, что не видит “серьезных последствий” для стран союза в случае прекращения поставок газа, и исключал возможность содействия в переговорах о продлении соглашения между Киевом и Москвой.

Такого же мнения придерживаются и эксперты в сфере энергетике, опрошенные изданием Politico. Так, по словам Сергея Макогона, бывшего генерального директора государственного оператора газовых сетей Украины, Словакия вряд ли столкнется с резким ростом цен на энергоресурсы и дефицитом поставок по истечении срока действия соглашения. По его словам, речь идёт исключительно от финансовых потерь страны от перепродажи и транзита российского газа, которые эксперт оценил в 1,5 млрд долларов в год.

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“Главная причина, по которой Словакия просит о таком продолжении — это чисто экономические соображения”, — заявил Макогон.

По его словам, единственной страной, которая реально ощутит на себе последствия непродления контракта на поставки российского газа - это Молдова, точнее пророссийски настроенная территория Приднестровья, которая получает ощутимые субсидии на российский газ. Поскольку в январе не предусмотрено альтернативных экспортных путей, территория останется без поставок, что вынудит правительство Молдовы покупать импортировать более дорогой газ из ЕС. По оценке Макогона, замену придётся искать для 70% текущих поставок.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Болгария пригрозила прекратить транзит российского газа в Сербию и Венгрию по трубопроводу “Турецкий поток” с нового года. На этот шаг власти страны готовы пойти в случае, если российский “Газпром” не найдет способ расплачиваться за транспортировку в обход Газпромбанка, попавшего недавно под американские под санкции.

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