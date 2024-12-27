«Наказывают Европу» - Путин заявил, что контракта с Украиной на транзит российского газа до Нового года не будет

Опубликовано: 27.12.2024 07:46 , Обновлено: 27.12.2024

Президент России Владимир Путин 26 декабря заявил, что контракт на транзит российского газа через Украину уже точно не будет заключён до Нового года. При этом он выразил готовность поставлять газ любому контрагенту, но лишь после того, как Киев отзовет свой иск к "Газпрому" из Международного арбитражного суда.

“Они (Украина) объявили, что не будут продлевать контракт. Ну не будут и не надо - наказывают ту же Европу, закрывая транзитный контракт. Контракта нет и за 3-4 дня заключить его невозможно, его не будет”, - процитировало Путина агентство Reuters.

Сроки контракта на транзит российского газа между “Газпромом” и украинским “Нафтогазом” истекают в конце 2024 года. Если стороны его не перезаключат, единственный путь, по которому российская компания, ежегодно перекачивающая порядка 15 млрд кубометров газа в Европу, сможет продолжить поставки, будет пролегать через Турцию.

В качестве возможных контрагентов, которые могли бы выкупать российский газ на границе с Россией и далее перегонять его по территории Украины от своего имени, Путин назвал Словакию, Венгрию, Турцию и Азербайджан. Такой альтернативный вариант ранее предложил Киев, однако Путин усмотрел в нём несколько “сложностей”.

“Проблема в том, что у “Газпрома” контракты длительные, до 35-го, до 49-го годов. И для того, чтобы изменить ситуацию, связанную с транзитом, надо вскрывать эти контракты. Это сложная процедура, трудноразрешимая, неразрешимая”, - пояснил Путин.

В качестве ещё одного препятствия Путин назвал иск к “Газпрому”, который украинский “Нафтогаз” подал в Международный арбитражный суд в сентябре 2022 года, потребовав оплату за транзит газа, непогашенную из-за остановки приема газа через газоизмерительную станцию”Сохрановку”.

“Пусть они иск заберут из суда, это что за бред? Сказали нет, забирать не будем… Живите без нашего газа”, - категорично заявил Путин.

Ранее Telegraf.news рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский ранее в этом месяце заявил, что Украина может рассмотреть возможность продолжения транзита российского газа лишь при условии, что Москва не получит за это денег до окончания войны.

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Такую категоричную позицию Киева раскритиковал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который пригрозил Украине “серьезным конфликтом”, если вопрос с поставками российского газа не будет разрешён.

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Между тем, энергетические компании четырёх стран Центральной Европы в начале декабря обратились к председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой одобрить продление транзитного соглашения по транспортировке российского газа через территорию Украины и содействовать переговорам с Киевом. Аргументировали свои требования страны “чисто экономическими соображениями”.

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