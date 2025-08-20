Опубликовано: 20.08.2025 14:38 , Обновлено: 17.09.2025

Премьер-министр Польши Дональд Туск посоветовал найти для возможных переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского не Будапешт, а другое место. Он объяснил это «суеверием», напомнив о гарантиях, которые дали Украине в столице Венгрии.

«Возможно, я суеверный, но в этот раз я бы попробовал найти другое место», — написал Туск в соцсети Х. Своим постом он напомнил о Будапештском меморандуме, который подписали в 1994 году. Согласно этому документу, в обмен на отказ от ядерного оружия, оставшегося на её территории после распада СССР, Украина получила заверения в безопасности.

Подписанты — США, Россия и Великобритания — обязались уважать суверенитет Украины, существующие границы и воздерживаться от угрозы силой. Документ не являлся юридически обязывающим договором и часто подвергался критике.

Ранее Белый дом называл Будапешт в качестве одного из возможных мест. В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон предлагал организовать переговоры в швейцарской Женеве. Среди других вариантов также упоминалась Турция.

Швейцария пообещала не арестовывать Путина, если тот приедет на мирные переговоры с Зеленским

Под данным AFP, Владимир Путин через Дональда Трампа предлагал провести встречу в Москве. Владимир Зеленский отверг эту идею.

Путин предложил Зеленскому встретиться в Москве — AFP

На этом фоне пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт заявила, что Минск также готов предоставить площадку для переговоров.

Эйсмонт заявила, что Беларусь готова организовать встречу Зеленского с Путиным