Швейцария пообещала не арестовывать Путина, если тот приедет на мирные переговоры с Зеленским

Опубликовано: 19.08.2025 14:42 , Обновлено: 19.08.2025

Швейцария пообещала предоставить президенту России Владимиру Путину иммунитет от судебного преследования и не арестовывать его по ордеру Международного суда в Гааге (МУС), если политик согласится приехать в страну для мирных переговоров с Украиной. Такое заявление во вторник, 19 августа, сделал министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.

Как пояснил Кассис, ареста Путина требует ордер, выданный Международным уголовным судом ещё в 2023 году, передало агентство AFP.

Однако в 2024 году правительство Швейцарии официально приняло особые правила, которые позволяют предоставить иммунитет от ареста для таких лиц. Основанием для иммунитета и является визит в страну не по личным делам, а для участия в мирных переговорах.

Ранее провести двустороннюю встречу Зеленского и Путина в швейцарской Женеве предлагал французский президент Эмануэль Макрон. В интервью телеканалу TF1 французский лидер заявил, что большинство участников переговорного процесса сходятся во мнении о том, что площадкой для будущих мирных переговоров должна выступать “нейтральная страна”. Однако единства в выборе локации пока нет.

По информации Sky New, вариант со Швейцарией поддерживает не только Макрон, но и Путин. Президент Украины Владимир Зеленский американский президент Дональд Трамп, по информации некоторых источников, предлагают остановиться на Ватикане , а премьер Италии Джорджа Мелони предложила рассмотреть в качестве площадки для переговоров Рим .

The Guardian, ссылаясь на высокопоставленного представителя администрации Трампа, сообщило после вчерашней встречи в Вашингтоне, что будущая встреча Путина и Зеленского может состояться в Венгрии .

Ранее Telegraf.news рассказал, что о начале подготовки встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского накануне заявил президент США Дональд Трамп, по итогам встречи с украинской делегацией и европейскими лидерами в Вашингтоне. В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи в Вашингтоне заявил, что такая встреча может состояться в течение ближайших двух недель.

Трамп встретился с Зеленским. Переговоры президентов Украины и России через две недели?