Эйсмонт заявила, что Беларусь готова организовать встречу Зеленского с Путиным

Опубликовано: 20.08.2025 08:01 , Обновлено: 20.08.2025

Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт 19 августа заявила о том, что Беларусь готова стать площадкой для встречи президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

О потенциальной возможности участия Минска в качестве организатора будущей встречи руководителей двух воюющих стран Эйсмонт спросило российское издание “Ведомости”. В ответ на это пресс-секретарь Александра Лукашенко заметила, что “Беларусь на роль посредника не напрашивалась и не напрашивается”.

“Но если надо для мира в нашей братской республике – мы любую встречу организовать готовы. И проведем всё на высшем уровне”, - заверила она.

При этом Эйсмонт уточнила, что этот вопрос не поднимался во время последнего телефонного разговора Лукашенко с американским президентом Дональдом Трампом, состоявшегося в минувшую пятницу, 15 августа.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что после саммита в Вашингтоне, на который Трамп созвал Зеленского и ещё с десяток европейских лидеров обсудить итоги его встречи с Путиным на Аляске, в различных источниках появилась информация о возможной локации будущей встречи Путина с Зеленским. Среди рассматриваемых участниками переговорного процесса локаций назывались Рим, Ватикан, Будапешт.

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В свою очередь Швейцария пообещала предоставить президенту России Владимиру Путину иммунитет от судебного преследования и не арестовывать его по ордеру Международного суда в Гааге, если политик согласится приехать для мирных переговоров с Украиной в эту страну. А французское агентство AFP, ссылаясь на собственные неназванные источники, сообщило, что президент России предложил украинскому коллеге провести встречу в Москве, однако тот ответил отказом.

Путин предложил Зеленскому встретиться в Москве — AFP