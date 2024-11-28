Премьер Грузии отказался от переговоров о вступлении в ЕС до конца 2028 года

Опубликовано: 28.11.2024 18:52 , Обновлено: 28.11.2024

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября заявил, что Тбилиси отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз (ЕС) до конца 2028 года. В то же время Европарламент отказался признавать итоги недавно прошедших выборов в Грузии и призвал провести повторное голосование.

“Мы приняли решение не ставить вопрос об открытии переговоров с Евросоюзом в повестку дня до конца 2028 года. Также до конца 2028 года мы отказываемся от каких-либо бюджетных грантов Евросоюза”, - сказал Кобахидзе, передало издание NewsGeorgia.

Также он заявил, что в конце 2028 года Грузия будет “с экономической точки зрения” готова к началу переговоров о вступлении в Евросоюз, как предположил премьер, к 2030 году.

Как написало NewsGeorgia, президент Грузии Саломе Зурабишвили назначила экстренную встречу с представителями дипломатического корпуса после заявления главы правительства.

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Европраламент призвал провести новые выборы в Грузии

Также 28 ноября депутаты Европарламента не признали результаты недавних парламентских выборов в Грузии и призвали провести их повторно в течение года. Соответствующую резолюцию приняли 444 голосами «за», 72 «против» при 82 воздержавшихся.

“Они [выборы. - прим. ред.] не были ни свободными, ни справедливыми, представляя собой еще одно проявление продолжающегося отката страны от демократии, за который правящая партия «Грузинская мечта» несет полную ответственность», - утверждают в Европарламенте.

Там считают, что Евросоюз должен ввести персональные санкции и ограничить официальные контакты с правительством Грузии. Депутаты Европарламента предложили ввести рестрикции в отношении премьер-министра Кобахидзе, мэра Тбилиси и генерального секретаря «Грузинской мечты» Каха Каладзе, спикера грузинского парламента Шалва Папуашвили и бывшего премьера и олигарха Бидзина Иванишвили.

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К слову, как отметил Telegram-канал “Политика страны”, решения Европарламента не являются обязательными к исполнению. И пока ни одна страна ЕС официально не заявляла о непризнании результатов грузинских выборов.

Ранее Telegraf.news писал, что вечером 24 ноября у здания парламента в Тбилиси сторонники оппозиции вновь вышли на протесты, установив палатки прямо на проспекте Руставели. Несогласные с итогами парламентских выборов остались на ночь, призывая бойкотировать первое заседание депутатов.

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