В Тбилиси оппозиционеры разбили палаточный лагерь перед зданием парламента

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Опубликовано: 25.11.2024 07:52 , Обновлено: 25.11.2024

Накануне вечером у здания парламента в Тбилиси сторонники оппозиции вновь вышли на протесты, установив палатки прямо на проспекте Руставели. Несогласные с итогами парламентских выборов остались на ночь, призывая бойкотировать первое заседание депутатов, которое запланировано на понедельник.

Ближе к ночи оппозиционеры установили перед парламентом три шатра, где им выдавали туристические коврики, палатки и наливали чай. Некоторые митингующие разместились на скамейках и на крыльце здания напротив. К слову, митинг и марш по центру Тбилиси грузинская оппозиция анонсировала накануне, передал местный телеканал телеканал Mtavari Arxi.

Часть протестующих вечером в воскресенье организовала колонну автомобилей, которые должны были проехать к зданию парламента. Однако митингующих водителей остановили полицейские. Проспект Руставели закрыли, по нему можно передвигаться только пешком. Между тем предыдущая аналогичная демонстрация прошла 23 ноября, тогда сторонники оппозиции также расставили палатки в центре города.

Чего добиваются?

Участники акции намерены оставаться у здания парламента до начала первого заседания, которое запланировано на понедельник, 25 ноября. Член оппозиционной партии «Единство — Национальное движение» Георгий Вашадзе заявил, что избранные депутаты не имеют легитимности и доверия народа. Он обвинил победившую на выборах «Грузинскую мечту» в продвижении российских интересов и отметил, что сторонники оппозиции доведут свою «борьбу до конца».

Между тем президент страны Саломе Зурабишвили заявила о «тотальной фальсификации» и отказалась признавать объявленные ЦИК результаты. На этом фоне в стране и начались массовые протесты оппозиции.

Ранее Telegraf.news писал, что в субботу, 16 ноября, перед подведением итогов парламентских выборов в Грузии представитель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Давид Киртадзе облил чёрной краской главу ЦИК Георгия Каландаришвили, заявив при этом, что «у страны отобрали будущее».

«Вы не слышите наш народ» — Оппозиция облила чёрной краской председателя ЦИК Грузии