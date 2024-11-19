В Грузии полиция разогнала протестующих и снесла палаточный городок

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Опубликовано: 19.11.2024 10:09 , Обновлено: 19.11.2024

Ранним утром вторника 19 ноября грузинская полиция разогнала протестующих против предполагаемой фальсификации результатов парламентских выборов и ликвидировала их палаточный городок в центре Тбилиси.

Этот палаточный городок установили возле Тбилисского государственного университета, на проспекте Чавчавадзе, в воскресенье 17 ноября, после объявления официальных итогов выборов.

По информации грузинских СМИ, полиция привезла водометы и выдвинула протестующим ультиматум: разобрать палаточный городок в течение 15 минут. По истечении этого времени полиция быстро снесла палатки, сообщило BBC.

В Министерстве внутренних дел Грузии заявили, что разогнали протестующих, потому что участники перекрыли проспект Чавчавадзе, нарушая право граждан на свободный проезд.

Как сообщил “Интерфакс”, полиция задержала до десяти участников акции протеста и убрала около 30 палаток.

Напомним, согласно официальным итогам выборов, которые прошли в Грузии 26 октября, правящая партия «Грузинская мечта» получила абсолютное большинство мест в парламенте. Оппозиция обвинила ее в пророссийской и антидемократической политике и не признала результаты выборов, утверждая, что они были подделаны.

Ранее Telegraf.news писал, что в субботу, 16 ноября, перед подведением итогов парламентских выборов в Грузии представитель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Давид Киртадзе облил чёрной краской главу ЦИК Георгия Каландаришвили, заявив при этом, что “у страны отобрали будущее”.

«Вы не слышите наш народ» — Оппозиция облила чёрной краской председателя ЦИК Грузии