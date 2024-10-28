«Тотальная фальсификация» - Президент Грузии не признала результат парламентских выборов

Опубликовано: 28.10.2024 07:46 , Обновлено: 28.10.2024

Президент Грузии Саломе Зурабишвили вечером 27 октября выступила с официальным заявлением по поводу прошедших в стране парламентских выборов. Она заявила, что не признаёт результаты, официально объявленные Центризбиркомом, согласно которым победу одержала правящая партия "Грузинская мечта". Организаторов выборов глава государства обвинила в "тотальной фальсификации".

“Мы стали свидетелями чего-то очень необычного – это была тотальная фальсификация, тотальное отбирание ваших голосов. Использование всех методов, которые мы видели в разных странах или в этой стране, которые могут быть использованы для фальсификации выборов, плюс использование сегодняшних технологий на том уровне, на котором технологии использовались для обеления фальсификаций”, — процитировал выступление Зурабишвили грузинский портал Сivil.ge.

Глава государства сравнила парламентские выборы в стране с “российской спецоперацией” и назвала их “одной из новых форм гибридной войны”, которая, по её словам, “велась против грузинского народа”.

По словам Зурабишвили, парламентские выборы в Грузии превратились, по сути, в “российские выборы”, у граждан страны “отобрали институт выборов”, их ” конституционное право на выборы”.

“Как единственный независимый институт, оставшийся в этой стране, я не признаю эти выборы. Эти выборы нельзя признавать”, - заявила глава государства, подчеркнув, что признание прошедших выборов будет равнозначно “признанию вхождения Грузии в состав России, подчинения Грузии России”.

Не признал результаты выборов и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который в настоящее время отбывает наказание в тюрьме в Тбилиси. Как и Зурабишвили, политик в посте на своей официальной страничке в Facebook призвал оппозиционных лидеров не входить в новый парламент.

“Конечно, никто не должен входить в парламент! Сейчас настало время больших протестов, чтобы показать миру, что мы боремся за свободу и что мы – народ, который не потерпит несправедливости. Времени очень мало!”, - процитировало заявление Саакашвили издание Newsgeorgia.ge.

Евродепутаты выразили обеспокоенность “беларусизацией” Грузии

Критика в адрес организаторов выборов в Грузии уже прозвучала и от европейских политиков. Так, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обвинил “марионеточное правительство Путина в Тбилиси” в “краже выборов” и выразил свою поддержку “народу Грузии, который отстаивает свою свободу, свои права и своё будущее”.

В свою очередь группа высокопоставленных депутатов из стран ЕС и Канады выступила с совместным заявлением, в котором говорится, что нынешние парламентские выборы в Грузии не были “ни свободными, ни справедливыми”, и что “ЕС не может признать этот результат”. Заявление опубликовал на своей страничке в соцсети Х немецкий депутат Михаэль Рот, член Социал-демократической партии Германии.

Депутаты выразили свою обеспокоенность по поводу “беларусизации” Грузии и потребовали введения “персональных санкций” против тех, “кто несёт ответственность за несправедливое влияние, запугивание и угрозы в адрес оппозиции и гражданского общества”, а также пригрозили ” полностью разорвать отношения” с Грузией, в случае ухудшения ситуации.

Ранее Telegraf.news рассказал, что согласно предварительным результатам ЦИК, “Грузинская мечта” набрала на парламентских выборах 54,086% (1 117 480 голосов). Однако несколько экзит-поллов дали «Грузинской мечте» около 42%. По их данным, все оппозиционные блоки и партии вместе набрали более 51%.

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