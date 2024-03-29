После взятия Харькова война закончится? В Украине и России оценили вероятность наступления

Опубликовано: 29.03.2024 14:14 , Обновлено: 26.02.2025

Глава генштаба Украины Александр Сырский заявил 29 марта, что новое наступление России на украинский город Харьков станет погибельным для российских солдат. Однако не все согласны с такой оценкой.

“Мы не можем игнорировать любую информацию о подготовке противника к наступательным действиям, поэтому принимаем все меры, чтобы соответствующим образом отреагировать на такую возможность”, - признался главнокомандующий ВСУ.

При этом он напомнил, что руководил освобождением Харьковской области в 2022 году, когда в результате внезапного контрудара ВСУ российские подразделения спешно бежали с занятых территорий под Изюмом.

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“У нас уже есть опыт боевых действий на Харьковщине, нам удалось “вычислить” противника и освободить большую часть Харьковской области. В это время произошел масштабный крах русского фронта. Если россияне снова пойдут туда, Харьков станет для них гибельным городом”, - пообещал Александр Сырский.

[inf]Харьков, второй по величине город Украины, расположенный чуть более чем в 30 километрах к югу от границы с Россией, подвергается нападениям почти ежедневно. Только за последний месяц по Харькову около десяти раз наносились удары ракетами, беспилотными летательными аппаратами, а теперь и авиабомбами, в результате чего гражданской инфраструктуре был нанесен серьезный ущерб, а также выросло число жертв среди гражданских. [/inf]

Наступление уже весной?

Ранее издание “Медуза” сообщило со ссылкой на свои источники, что в Кремле рассматривают возможность завершения войны в Украине путем масштабного наступления и захвата Харькова.

Впрочем, в Украине заявили, что такие сообщения являются элементом ИПСО и не соответствуют действительности. В российском Минобороны данную информацию не комментировали.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ВСУ ощущается серьезная нехватка боеприпасов и они не смогут противостоять наступлению российской армии без немедленной помощи союзников. По его словам, Россия может начать новое наступление в мае-июне 2024 года.

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Президент Украины призвал Запад предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны.

Но, учитывая близость границы, системы противовоздушной обороны не будут эффективными до тех пор, пока российская армия может легко добраться до города с помощью наземного огня. Российские войска должны быть отброшены как минимум на 80-100 километров, чтобы создать “безопасную зону” в Харьковской области, считают в Украине.

“Мы можем разместить “Патриоты” в этой [Харьковской] зоне, и она может быть потеряна за два дня. Что нам тогда делать дальше?”, - заявил Виктор Кевлюк, эксперт Центра оборонных стратегий, имея в виду тот факт, что сложные системы противовоздушной обороны не предназначены для участия в бою на ближней дистанции.

“Поквартально сносить к бесовой матери”

При этом на российском госТВ начались призывы по уничтожению Харькова. “Харьков надо обесточить так, чтобы он стал нежизнеспособным. Чтобы все оставшиеся 800 тысяч населения взяли вещи и ушли на Запад”, - заявил в эфире программы Владимира Соловьева депутат Госдумы РФ Андрей Луговой.

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“А не будет иллюзий. 48 часов. Всем покинуть Харьков. И поквартально сносить к бесовой матери”, – согласился Владимир Соловьев.

Сможет ли Россия захватить Харьков?

Украинский военный эксперт Михаил Жирохов в эфире канала “Киев24” оценил вероятность наступления России в Харьковской области.

“Россиян сейчас сдерживает только нехватка личного состава. В связи с “перевыборами” Путина все ожидают, что сейчас будет либо скрытая, либо открытая мобилизация. И тогда можно будет говорить о каких-то оперативных направлениях, о наступлении на Харьков или какие-то другие украинские города”, - считает аналитик. Он добавил, что на это уйдут месяцы.

“И вообще все российские планы, которые известны, они где-то рассчитаны на июль-август этого года. Не раньше. У них есть какие-то резервы, но для наступления на такой город, как Харьков, - этого явно недостаточно”, - уверен эксперт.

Ранее Telegraf.news сообщил, что десятки лауреатов Нобелевской премии опубликовали письмо, в котором призвали международное сообщество принять более решительные меры против России. Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel.

Нобелевские лауреаты написали письмо, в котором призвали усилить поддержку Украины — Der Spiegel