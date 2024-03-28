Миссия ООН обвинила Россию и Украину в пытках военнопленных

Опубликовано: 28.03.2024 11:34 , Обновлено: 28.03.2024

ООН опубликовала отчёт "О правах человека. Ситуация в Украине", где собрала свидетельства пыток военнопленных как со стороны солдат российской армии, так и со стороны военнослужащих Украины.

В отчёте ООН предоставила свидетельства 60 украинских военнопленных, которые были освобождены из российского плена во время обмена военнопленными между Украиной и Российской Федерацией. Опрошенные мужчины провели в плену около 2 лет и предоставили “достоверные и подробные показания” о пытках, которым подвергались со стороны российских военнослужащих или должностных лиц. В частности, пленные часто подвергались избиениям, пыткам электрическим током, угрозам казни, инсценировкам казни и позиционным пыткам.

“В одном случае украинский военнопленный рассказал, что был взят в плен российскими вооруженными силами в ноябре 2023 года в Запорожье районе и доставили в сарай частного дома, где допросили и пытал его с целью получения информации военного характера. Преступники нанесли ему удары ногами по лицу и туловищу такой силы, что ему сломали ребра, душили его полиэтиленовым пакетом и угрожали казнить и отрезать ему ухо, прижимая к нему нож”, — задокументировано в отчёте ООН.

Также за период с 1 декабря 2023 года по 29 февраля 2024 ООН собрала свидетельства о 12 случаях казни как минимум 32 захваченных украинских военнопленных без надлежащего судебного разбирательства.

Пытки в украинском плену

В то же время, ООН предоставили свидетельства пыток российских военнослужащих находящихся в плену в Украине. Сотрудники ведомства опросили 44 российских военнопленных в Днепровской, Харьковской, Львовской, Николаевско-Сумской, Винницкой и Запорожской областях.

“Хотя эти российские военнопленные не заявляли о пытках, происходящих в этих учреждениях, они предоставили достоверные сообщения о пытках или жестоком обращении в транзитных местах после их немедленной эвакуации из поле битвы”, — сообщили в докладе.

Восемь военнопленных рассказали о содержании в подвальных помещениях. Некоторые из солдат провели в них до полутора месяцев. Тринадцать военнопленных сообщили, что во время допросов их избивали деревянными молотками и палками, подвергали пыткам электрошокам, инсценировали их казни, а в двух случаях угрожали сексуальным насилием. Кроме того, семь российских военнопленных сообщили, об избиениях на блокпостах на пути от транзитных мест интернирования к гражданской больнице в Харькове.

Ранее Telegraf.news писал о военных преступлениях совершённых в Украине и расследованных при поддержке ООН в минувшем году.

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