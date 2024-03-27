Нобелевские лауреаты написали письмо, в котором призвали усилить поддержку Украины — Der Spiegel

Опубликовано: 27.03.2024 16:16 , Обновлено: 27.03.2024

Десятки лауреатов Нобелевской премии опубликовали письмо, в котором призвали международное сообщество принять более решительные меры против России. Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel.

Нобелевские лауреаты обвинили некоторые государства в недооценке опасности, которая исходит от Путина. Физики, биологи, литераторы и другие учёные заявили, что власти этих стран делают ставку на опасную политику умиротворения — подобно тому, как это было в начале правления Адольфа Гитлера, передалDer Spiegel.

“Политики и граждане во всём мире должны отказаться от любых иллюзий относительно Владимира Путина и его преступного режима. История учит нас, что умиротворение агрессора способствует дальнейшим преступлениям против человечества. Никакая временная выгода не может этого оправдать”, — подчеркнули авторы.

По состоянию на 27 марта, письмо подписало 39 нобелевских лауреатов. Они призвали международное сообщество выполнить 5 пунктов, а именно:

существенно увеличить помощь Украине;

поддержать права человека и демократическую оппозицию в России;

усилить поддержку граждан России, которым угрожают репрессии и которые нуждаются в убежище;

поддержать независимые российские СМИ;

не признавать власть Владимира Путина.

“Ужасы мировых войн XX века напоминают о том, что человечество способно избежать самоуничтожения только при соблюдении принципов демократии и международного законодательства в области прав человека. Режим Путина цинично их растоптал”, — говорится в письме.

Нобелевские лауреаты призвали “людей доброй воли” и общественные организации использовать все возможные методы для того, чтобы воздействовать на политических лидеров с призывом “противостоять российской агрессии и выступить в поддержку Украины”.

Ранее Telegraf.news писал, что Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция может отправить войска в Украину, если Россия значительно продвинется в сторону Одессы или Киева.