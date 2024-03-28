Россия пожаловалась на обстрелы Белгорода, а в Украине разбомбили Харьков

Опубликовано: 28.03.2024 08:15 , Обновлено: 28.03.2024

Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков сообщил, что в среду вечером, 27 марта, над городом и районом сработала система ПВО, в результате чего были сбиты 16 воздушных целей. В тоже время в Харькове заявили об обстреле многоквартирного жилого дома, в результате чего погибли 16 человек.

По словам российского политика, в результате атаки со стороны ВСУ были выбиты окна в 26 квартирах Белгорода. Также есть повреждения в двух поликлиниках и детской областной клинической больнице, трёх детских садах и одной школе, в восьми машинах.

“В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в посёлке Дубовое в трёх квартирах одного многоквартирного дома посечены окна, в одном частном доме повреждены кровля и забор. Также поврежден один автомобиль. В селе Репное осколками посечены три автомобиля”, — написал Вячеслав Гладков.

В Минобороны России заявили, что над Белгородской областью средства ПВО сбили 16 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Это произошло в среду, около 20:30, передало издание Interfax.

[info_b]РСЗО RM-70 Vampire – продукт чешского оборонпрома. Эту систему украинские военные неоднократно использовали для ударов по границе России — дальность стрельбы позволяет это сделать.[/info_b]

В то же время в Украине объявили об обстреле Харькова. Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате погиб один человек и 16 получили ранения. Он отметил, что количество пострадавших может увеличиться, так как повреждены 14 многоэтажек.

«Есть информация о частичном разрушении двух пятиэтажек, лечебного учреждения, админздания, места общего пользования. От ещё одного прилёта частично повреждено здание учебного заведения», — добавил Синегубов.

Он добавил, что впервые Россия нанесла удар по Харькову с помощью управляемого боеприпаса: «Обстрел жилых домов, вероятно, осуществлен боеприпасом УМПБ Д-30. Он достаточно мощный, по силе взрыва — среднее между авиабомбой и ракетой».

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что среди четырёх раненых детей есть трёхмесячный младенец. Помимо жилых домов, пострадал Институт неотложной хирургии.

Ранее Telegraf.news писал, что в ночь с 25 на 26 марта ВМС Украины поразила ракетами десантный корабль “Константин Ольшанский”. Такое заявление сделал спикер украинских ВМС Дмитрий Плетенчук.

Украина заявила о поражении ещё одного корабля ВМС России