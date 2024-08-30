Пообещали не арестовывать? Путин решил посетить Монголию

Опубликовано: 30.08.2024 08:48 , Обновлено: 30.08.2024

Пресс-служба Кремля сообщила о том, что президент России Владимир Путин планирует отправиться с официальным визитом в Монголию 3 сентября. Если визит состоится, это будет первый случай, когда российский лидер посетит страну, подписавшую Римский статут и, следовательно, обязанную соблюдать требования Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, в том числе, по выдаче лиц, в отношении которых выдан ордер на арест.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, официальный визит должен состояться по приглашению монгольской стороны и лично президента страны Ухнагийн Хурэлсуха. Планируется, что Путин в рамках визита примет участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 85-летию победы советско-монгольских войск над Японией на реке Халхин-Гол в 1939 году.

“В ходе переговоров главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития российско-монгольских отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства, проведут обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. Планируется подписание ряда двусторонних документов”, - говорится в официальном заявлении Кремля.

Как заметило BBC, если этот визит состоится, это будет первый визит Путина в страну, подписавшую Римский статут МУС, после того, как в марте прошлого года был выдан ордер на арест российского президента. Страна подписала Римский статут в 2000 году, завершила процесс вступления в договор два года спустя, а в декабре 2023 года судья из Монголии впервые был избран судьей МУС.

Формально любая страна-член МУС обязана исполнить ордер и, следовательно, задержать Путина. Однако, как отметили обозреватели BBC, для властей Монголии, которая не имеет выхода к морю и граничит только с Россией и дружественным ему Китаем, это может быть непросто из-за “затруднённого процесса доставки Путина в Гаагу в гипотетическом случае его ареста и выдачи”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в марте 2023 года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Его обвинили в таком военном преступлении, как незаконная депортация детей с территорий Украины, оккупированных Россией после вторжения. Аналогичный ордер был выписан на уполномоченную по правам ребенка при президенте Марию Львову-Белову.

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Летом 2023 года российскому президенту пришлось отказаться от участия в саммите БРИКС, который проходил в ЮАР, также подписавший Римский статут. Тогда президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что арест Путина по ордеру МУС для страны будет равнозначен объявлению войны.

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Между тем, летом этого года Вторая МУС выдал ордеры на арест и Сергея Шойгу, занимающего сейчас пост секретаря Совета безопасности России, а также Валерия Герасимова, начальника Генерального штаба Вооруженных сил России. Одеры были выданы «в контексте ситуации в Украине по предполагаемым международным преступлениям», датируемым от 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года. В частности, речь идёт о массированных обстрелах электростанций и подстанций российскими вооруженными силами в различных точках Украины.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Шойгу и Герасимова