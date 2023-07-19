«Равнозначно объявлению войны» - Президент ЮАР объяснил, почему не может арестовать Путина на саммите БРИКС

Опубликовано: 19.07.2023 09:35 , Обновлено: 19.07.2023

Арест президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) на предстоящем саммите БРИКС будет равнозначен объявлению войны. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

“Россия ясно дала понять, что арест президента Путина будет объявлением войны России”, — заявил Рамафоса в ходе заседания Верховного суда, куда обратился Демократический альянс. Главная оппозиционная партия страны потребовала в судебном порядке обязать правительство ЮАР арестовать Путина в случае его приезда на саммит БРИКС в Йоханнесбурге.

Выступая в Верховном суде, президент ЮАР заявил, что выписать судебное предписание об аресте Путина было бы “преждевременным”, сообщило агентство Bloomberg. При этом, отвечая на вопрос окружного прокурора о том, пойдут ли власти ЮАР на этот шаг при необходимости, Рамафоса подчеркнул, что правительство ЮАР “осознает свои юридические обязательства” и “ищет способы, как поступить с ордером на арест”.

По словам Рамафосы, “пока Путин не приземлится в стране — а он может никогда этого не сделать — он не обязан высказываться по этому поводу”.

Отметим, что ранее власти ЮАР пытались избежать этой щепетильной ситуации посредством переноса саммита в Китай или его проведения в дистанционном формате. Однако, члены БРИКС (в этот союз входят Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР) наложили вето на оба варианта.

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Сирил Рамафоса также рассказал, что правительство ЮАР провело консультации с Международным уголовным судом в свете своих опасений по поводу ареста Путина. По мнению южноафриканских властей, такой шаг может спровоцировать конфликт и, а также поставить под угрозу их инициативу по установлению мира в Украине.

“Сам МУС выразил обеспокоенность ядерной угрозой со стороны России после вынесения ордера на арест. Южная Африка не имеет права объявлять или вести войну с Россией. И не хочет”, - подчеркнул президент ЮАР.

Напомним, решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест Владимира Путина обязывает 123 государства-члена Римского статута, которым также является и ЮАР, арестовать российского президента и передать его в Гаагу, Нидерланды, для суда, если он ступит на их территорию.

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Россия все претензии МУС отрицает, а сам ордер на арест Путина в Кремле назвали «возмутительным» и «недействительным» для России. Тем не менее, принимая во внимание все недавние заявления властей ЮАР и МУС, в Кремле до сих пор официально не подтвердили, приедет ли Путин лично на саммит БРИКС. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, формат участия Путина в саммите до сих пор не определен.