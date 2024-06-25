Международный уголовный суд выдал ордер на арест Шойгу и Герасимова

Опубликовано: 25.06.2024 14:22 , Обновлено: 25.06.2024

Вторая Палата предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) выдала ордеры на арест Сергея Шойгу, занимающего сейчас пост секретаря Совета безопасности России, и Валерия Герасимова, начальника Генерального штаба Вооруженных сил России. Информация об этом во вторник, 25 июня, появилась на официальном сайте МУС.

Согласно официальному заявлению МУС, ордеры были выданы 24 июня 2024 года “в контексте ситуации в Украине по предполагаемым международным преступлениям”, датируемым от 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года. В частности, речь идёт о массированных обстрелах электростанций и подстанций российскими вооруженными силами в различных точках Украины.

На Шойгу, который в указанный период занимал пост министра обороны России, и генерала Герасимова, который в январе 2023 года был назначен командующим Объединённой группировкой войск в Украине, МУС возложил персональную и “совместную” ответственность за ряд “военных преступлений”, определённых в нескольких статьях Римского статута, а именно:

нанесение ударов по гражданским объектам (статья 8(2)(b)(ii) Римского статута),

причинение чрезмерного случайного вреда гражданскому населению или ущерба гражданским объектам (статья 8(2)(b)(iv) Римского статута),

преступления против человечности в виде бесчеловечных действий согласно статье 7(1)(k) ) Римского статута.

В МУС подчеркнули, что у них “имеются разумные основания полагать”, что Шойгу и Герасимов совершили эти “военные преступления” собственными действиями или “через других лиц”, в том числе “отдавая приказы о совершении преступлений” или “не осуществляя надлежащий контроль над силами, находящимися под их командованием”.

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В результате этого, как заявили в МУС, “ожидаемый побочный ущерб гражданскому населению” от предполагаемых действий российских военных в указанный период “был бы явно чрезмерным по сравнению с ожидаемым военным преимуществом”, а гражданскому населению были умышленно причинены “большие страдания или серьезные телесные повреждения или ущерб психическому или физическому здоровью”.

При этом полное содержание ордеров на арест высокопоставленных российских военных объявили “секретным” и закрыли “в целях защиты свидетелей и обеспечения безопасности расследования”, а информацию о самом факте выдачи ордера в МУС решили обнародовать потому, что, по их мнению, “действия, аналогичные тем, которые указаны в ордерах на арест и которые представляют собой нарушения международного гуманитарного права, по-видимому, продолжаются” по сей день.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале прошлого года Международный суд в Гааге аналогичным образом выдал ордер на арест Владимира Путина. Вторая палата досудебного разбирательства МУС обвинила президента России в ответственности за военные преступления, совершенные в Украине с 24 февраля 2022.

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