Польский фермер публично раздавил 25 000 кочанов капусты в знак протеста — «Вы можете себе это позволить?»

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Опубликовано: 17.10.2025 08:32 , Обновлено: 17.10.2025

В Польше продолжается медийная и не только война фермеров против ситуации на рынке, где торговые сети занижают закупочные цены на их продукцию. Очередным этапом протеста стала акция фермера в Лежайске Подкарпатского воеводства.

«Вы можете себе позволить супермаркеты? Если фермеры обанкротятся, нас не будет, и вас тоже», — заявил один из фермеров на жаркой пресс-конференции в поле недалеко от Лежайска.

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«Я работал по 100 часов в неделю, собирая урожай. Иногда спал прямо на полу. Старался собрать как можно больше», — рассказал Славомир Кемпа. — Люди, вы даже не представляете… Мне нужно понимать, что “говорит” мне цветная капуста, чтобы сделать её такой красивой!»

«Честно говоря, меня тошнит. Не удивляйтесь, что мы кричим и протестуем, — добавил он, сверкая глазами. — Не стоит её убирать. Не возьмут, нет желающих! Теперь всё придётся мульчировать». С этими словами он сел на трактор и уничтожил 25 000 кочанов цветной капусты.

Польские фермеры утверждают, что в 2025 году на рынке сложилась ситуация, когда перерабатывающие предприятия и торговые сети сильно занизили закупочные цены, из-за чего собирать урожай стало просто невыгодно.

Также фермеры жалуются, что перерабатывающие предприятия не только не забирают овощи этого года, но и до сих пор не рассчитались за поставки прошлого урожая.

[inf] Павел Мызяк, фермер из Мазовии и член Польской ассоциации производителей перца, считает, что наплыв дешёвой продукции из-за рубежа и неорганизованность внутреннего рынка фруктов и овощей являются основными причинами нынешнего аграрного кризиса. В интервью Interia Biznes он заявил, что с весны стали заметны симптомы снижения спроса и крайне низких цен. [/inf]

Для борьбы с оптовиками и сетями фермеры выбрали новые способы реализации продукции. Некоторые предложили полякам приезжать и самостоятельно убирать урожай на их полях в обмен на более доступные цены, а также на свежие и качественные овощи и фрукты. Эту инициативу поддержали многие поляки.

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Однако не обошлось без казусов. На днях польские СМИ обошла новость о том, что некий отчаявшийся фермер бросил на поле 150 тонн уже собранной картошки. Якобы он предложил её всем желающим. Долго упрашивать не пришлось. Картошка исчезла с поля благодаря местным предприимчивым жителям буквально за считанные часы.

Позже выяснилось, что картошку никто не бросал. Местный производитель алкоголя купил её на переработку. В отчаянии он попросил всех вернуть товар, а затем подал заявление в прокуратуру.

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