Кто пьет больше алкоголя? Изучили статистику для белорусов, литовцев, поляков и других соседей

📊 Анализ

Опубликовано: 12.10.2025 17:14 , Обновлено: 12.10.2025

Вопрос о том, какая нация пьет больше, всегда был предметом споров и основой стереотипов. Естественно, соседи любят сравнить: "А что там у них". Мы не исключение. Белстат недавно как раз обновил данные по потреблению алкоголя в Беларуси. Редакция Telegraf.news решила сравнить цифры с соседями.

Помните, что статистика охватывает разные годы (не все страны ее обновляют или публикуют каждый год), но, как показывает практика, резких изменений в потребительских привычках не происходит, поэтому сравнение остается репрезентативным. Также надо учитывать, что данные разнятся от источника к источнику. Мы постарались найти для каждой страны официальные отчёты госслужб.

Что именно считает статистика?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) использует показатель «общее потребление алкоголя на душу населения», на него как раз и ориентируются все страны. Он учитывает:

Легальный алкоголь: данные о производстве, продажах и импорте.

Нелегальный алкоголь: домашние напитки, контрафактная продукция.

Поправка на туризм: учитывается, сколько алкоголя выпивают туристы в стране и сколько ее жители — за границей.

[inf]Итоговая цифра показывает литры чистого спирта, потребленные за год одним человеком в возрасте 15 лет и старше.[/inf]

Кто пьет больше алкоголя: белорусы или соседи?

1. Латвия: на первом месте по уровню потребления

Латвия стабильно держит печальное лидерство в регионе. В 2023 году потребление алкоголя на душу населения составляло 11,7 литра, а с учетом туризма — 12,5 литра. В 2024 году показатель оставался одним из самых высоких в Европе — 12 литров, что значительно превышает среднеевропейский уровень (меньше 10 л). Это создает серьезный кризис для системы здравоохранения: связанный с алкоголем вред обходится стране в 1,3–1,8% ВВП, или сотни миллионов евро ежегодно, подсчитали в правительстве страны.

2. Беларусь: высокие показатели

Беларусь традиционно входит в группу лидеров в регионе по потреблению горячительных напитков. В 2024 году, согласно данным Белстата, общий объем потребления алкоголя на человека составил 11,1 литра чистого спирта, что немного ниже показателя 2023 года (11,5 л).

Впрочем, в долгосрочной перспективе белорусы делают успехи. В 2010 году показатель был 14,6 литра.

Любопытно взглянуть на структуру потребления: белорусы выпили в 2024 году большое количество пива (46 597 тыс. декалитров), и лишь на втором месте по популярности оказалась водка (8 329 тыс. дал).

3. Литва: крепкие напитки в почете

Показатели Литвы очень близки к белорусским. В 2023 году каждый литовец старше 15 лет выпил в среднем 11 литров легального алкоголя. Статистика показывает, что наибольшая доля потребления по-прежнему приходится на крепкие напитки, хотя продажи пива демонстрируют рост (+6% по сравнению с 2022 годом).

4. Россия: долгосрочное снижение

В России наблюдается интересная тенденция. Хотя в последнем отчетном периоде (март 2024 – март 2025) потребление немного выросло с 8,21 до 8,41 л, в долгосрочной перспективе официальная статистика утверждает, что россияне двигаются к трезвости. С 2019 по 2024 год уровень потребления снизился на 0,68 литра. Государственная политика, направленная на ограничение доступности алкоголя, по-видимому, дает свой эффект.

5. Польша: пиковый период позади

Поляки, по сравнению с соседями с востока, выпивают меньше. В начале 2000-х годов потребление составляло около 7 литров на человека, затем выросло и стабилизировалось на уровне 9 литров. Рекорд был зафиксирован в 2021 году во время пандемии — 9,73 литра. Однако после этого наметилась тенденция к снижению, и в 2023 году показатель опустился до 8,93 литра.

Таким образом, Беларусь и страны-соседки разделились на два класса.

Сравнительно высокий уровень потребления (11–12+ литров): Латвия, Беларусь и Литва. В этих странах показатели стабильно превышают среднеевропейские и представляют серьезную проблему для общественного здоровья.

Средний уровень потребления (8–9 литров): Россия и Польша. При этом Россия демонстрирует успешную тенденцию к постепенному снижению потребления алкоголя, в то время как в Польше после пандемийного всплеска также наметилось небольшое снижение.

В общем, вопреки некоторым стереотипам, лидерами по потреблению алкоголя в регионе являются страны Балтии и Беларусь, тогда как Россия и Польша находятся на более низких позициях, причем в России за последние годы зафиксировано значительное снижение этого показателя.

Кстати, согласно данным ВОЗ, взрослые жители Европейского региона потребляют в среднем 9,2 литра чистого спирта в год – это самый высокий уровень потребления алкоголя в мире.

При этом на европейском континенте алкоголь является одной из основных причин смерти: ежегодно от него умирает почти 800 000 человек. Смертность от алкоголя составляет почти 9% от общего числа смертей, регистрируемых в регионе. Это самая большая доля по сравнению со всем миром.