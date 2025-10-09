В Польше зародился новый способ потребления яблок. А в Беларуси такое возможно?

Опубликовано: 09.10.2025 08:23 , Обновлено: 09.10.2025

В соседней с Беларусью Польше фермеры уже который год бьют тревогу из-за поведения торговых сетей на рынке сельхозпродукции. Главная проблема - рыночные цены не покрывают расходы сельхозпроизводителей, и тем часто становится невыгодно выращивать такие популярные среди поляков яблоки и картошку.

Закупочные цены часто не могут даже обеспечить возврат средств, потраченных на уборку урожая, или прибыль фермеров после продажи настолько мала, что те придумали новый способ, как бороться с крупными торговыми сетями, которые, по их мнению, занижают цены.

Фермеры всё чаще объявляют об акциях самостоятельной уборки урожая. После серии эмоциональных публикаций фермеров в интернете в Польше набирает обороты новая тенденция: потребители сами отправляются в поля собирать урожай или заказывают их напрямую у фермеров. Часто это происходит из желания помочь сельскому бизнесу, но также и в знак протеста против цен в супермаркетах.

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Садовод Анджей Урбанек из Корчины (Подкарпатское воеводство) в видео в соцсетях рассказал: «Мы, садоводы, считаем яблоки по 5,99 злотых (3,1 рубля) отходами. Для нас они — второсортный товар».

Он рассказал, что мелкие яблоки из супермаркета — это так называемые промышленные яблоки, используемые для производства сока. Для фермеров при продаже оптом они стоят 0,70 злотых (60 копеек) за килограмм. Он также рассказал, что в его саду десертные яблоки, предназначенные для еды и дегустации, гораздо больше кулака. Они продаются напрямую у фермера и стоят 4 злотых (3,3 рубля) за килограмм. И это с учётом расходов на упаковку и доставку. Он призвал людей покупать у таких же, как он, производителей.

Видео стало вирусным в Польше и символом растущего недовольства покупателей высокими ценами на продукты питания. Вскоре после этого сотни людей попытались заказать яблоки в интернет-магазине фермера. Серверы упали из-за нагрузки после заказа 1600 упаковок.

«Я думаю, происходит некое пробуждение. Возрождается патриотическое мышление: покупайте польское, поддерживайте своё. Люди хотят покупать местные продукты, знать, откуда они берутся », — рассказал Анджей Урбанек в интервью Wirtualna Polska.

«Я показал, что всё дело в честности. Цена должна быть пропорциональна качеству», — добавил он, имея в виду свой ролик.

Такая же тенденция наблюдается и у других фермеров. Этой осенью интерес к самостоятельному сбору урожая в Польше достиг рекордного уровня. «Каждое предложение фермера встречает сотни комментариев и реальный отклик », — рассказал WP Мирослав Бедронь из Фонда «Зелёная дорожка», основатель платформы MyZbieramy.pl.

Эксперт подчёркивает, что из этих контактов может вырасти нечто долгосрочное. «Я верю, что сложившиеся отношения принесут плоды в будущем. В следующем году эти же фермеры будут продавать напрямую, без посредников. В результате цены будут ниже, чем в магазинах, но выше, чем в заготовительных пунктах. Это выгодно и производителю, и потребителю », — поясняет он.

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