Помните историю с тоннами бесплатной картошки в Польше? Она приняла новый оборот - "Это его цирк"

Опубликовано: 14.10.2025 14:03 , Обновлено: 14.10.2025

История со 150 тоннами картофеля, которые люди разобрали с поля бесплатно, обошла все СМИ в Польше и собрала многого просмотров и в соседней Беларуси. Однако она приняла неожиданный оборот.

Все началось с того, что в староста местной деревни заявил, что неизвестный фермер оставил на поле 150 тонн картошки из-за невозможности продать ее нормальной цене.

«Первоклассный, идеально подходит для жареной картошки, — заявил староста деревни Тадеуш Лапка. — Но никто её покупать не хочет. В продуктовых магазинах отказываются её брать или сбивают цены так, что, наверное, дешевле её просто закопать…»

Как следствие, люди бросились на поле забирать “халявный” картофель. К концу выходных на поле было пусто.

Однако владелец картошки узнал о том, что люди собрали его товар с поля только в воскресенье. Накануне он был в отъезде, уехав на семейное торжество, и не пользовался телефоном. Он был в шоке.

Картофель принадлежал бизнесмену Петру Грыту. Товар был доставлен на поле в четверг днем, а в пятницу предприниматель оплатил счет. Он в беседе со СМИ рассказал, что в пятницу оставил товар на поле, так как ему негде было держать 150 тонн.

“Производство должно было начаться только через несколько дней. В выходные я не был на работе. А когда узнал, что случилось… уже нечего было собирать”, - рассказывал Петр.

Бизнесмен, совладелец винокурни в Домбровице, рассказал, что староста распространил «фейковую новость». “Мы сообщим об этом в прокуратуру. Я думал, что даже если людей ввели в заблуждение, они одумаются и вернут товар или выплатят эквивалентную сумму, но, к сожалению…» — пожаловался фермер в интервью o2.pl

Сразу после выходных Петр Грыта обратился в СМИ. «Если кто-то забрал картофель, пусть объявится и вернет. В противном случае придётся обратиться в прокуратуру. Это был мой товар. Законный, оплаченный. То, что произошло, просто невероятно», — говорится в нем.

Что касается старосты, то фермер был принципиален в оценке его действий. «Этот — простите — неуравновешенный человек натворил столько бед, — сказал мужчина. - Он записал, отправил в СМИ, но достоверность его сообщений не была проверена, и вода вылилась”.

Пётр Грыта потерял около 60 000 злотых на новостях, что раздает картошку бесплатно.

В свою очередь, староста деревни утверждает, что объявил о бесплатном картофеле основываясь на достоверном источнике и отправил всех журналистов к пострадавшему бизнесмену со словами: “Это его цирк”.