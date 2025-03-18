Польша, Литва, Латвия и Эстония вышли из Оттавского договора. Что это значит?

Опубликовано: 18.03.2025 13:12 , Обновлено: 18.03.2025

Министерство национальной обороны Литвы 18 марта сообщило, что Литва, Латвия, Польша, Эстония объявили о выходе из Конвенции о запрете противопехотных мин (Оттавский договор). В литовском военном ведомстве объяснили такую меру ростом "военных угроз" в последние годы, похожее заявление сделали и в Министерстве национальной обороны Польши.

“Военные угрозы для стран, граничащих с Беларусью и Россией, за последние годы существенно возросли, поэтому важно укреплять сдерживающий и оборонный потенциал этих стран”, - сказано в сообщении Минобороны Литвы в Facebook.

Там [link href=“https://www.facebook.com/LRKAM/posts/pfbid02r48CxzxHXaGhGq5AMaZ3XAPDsMgoF9qcbrw4XGhWZx2yB9ZApECuC3mZCZWtsSJpl” target=“_blank” rel=“noopener”] написали [/link], что главы оборонных ведомств стран Балтии и Польши после “интенсивных обсуждений” согласовали рекомендацию выйти из Оттавского договора. Это, как считают в литовском Минобороны, станет “стратегическим сигналом” о том, что “будут использованы все возможности для усиления сдерживания и эффективной защиты”, а также “использования свободы выбора военных действий”.

«Единая позиция, достигнутая в ходе интенсивных дискуссий, отражает общий подход стран Балтии и Польши к сложной геополитической ситуации. Мы хотим обеспечить общие принципы для максимально эффективной защиты наших границ. Мы также обсудили нашу позицию с союзниками, которые разместили или планируют развернуть силы на нашей территории”, - рассказала министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене.

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Оттавский договор - договор о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. Договор предусматривает полное уничтожение всех запасов противопехотных мин ненаправленного действия (за исключением небольшого количества мин, необходимых для обучения разминированию) и ликвидацию минных полей. Соответственно, выход из этой конвенции снимает эти обязательства.

Польша ратифицировала эту конвенцию в 1997-м, Литва - в 2003-м, Латвия - в 2005-м, Эстония - в 2004-м. Россия в этом договоре не участвует.

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В Министерстве национальной обороны Литвы считают, что с 2003 года “оценка угроз кардинально изменилась, обстановка в сфере безопасности изменилась в худшую сторону. “Поэтому ранее принятые дополнительные правовые обязательства ограничивают возможности и выбор Литвы в деле защиты государства”, - добавили там.

Похожее заявление сделало Минобороны Польши. “Военные угрозы государствам-членам НАТО, граничащим с Россией и Беларусью, значительно возросли”, - [link href=“https://www.gov.pl/web/national-defence/statement-by-the-estonian-latvian-lithuanian-and-polish-ministers-of-defence-on-withdrawal-from-the-ottawa-convention” target=“_blank” rel=“noopener”] сказано [/link] в сообщении на сайте польского ведомства.

Там считают, что в “нынешних условиях безопасности крайне важно предоставить нашим силам обороны гибкость и свободу выбора для потенциального использования новых систем вооружения и решений, чтобы укрепить “оборону уязвимого восточного фланга альянса”.

“В свете этих соображений мы — министры обороны Эстонии, Латвии, Литвы и Польши — единогласно рекомендуем выйти из Оттавского договора. Этим решением мы посылаем ясный сигнал: наши страны готовы и могут использовать все необходимые меры для защиты нашей территории и свободы”, - заявили в Министерстве национальной обороны Польши.

Там добавили, что, несмотря на выход из Оттавского договора, Польша будет следовать международному гуманитарному праву, включая защиту граждан во время “вооруженного конфликта”. “Наши страны продолжат придерживаться этих принципов, одновременно решая наши потребности в безопасности”, - добавили в польском ведомстве.

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Беларусь участвует в договоре?

Беларусь присоединилась к Оттавскому договору 3 сентября 2003 года. Он вступил в силу для страны 1 марта 2004 года. Как [link href=“https://www.mil.by/ru/military_policy/arms_control/#close” target=“_blank” rel=“noopener”] утверждают [/link] на сайте белорусского Минобороны, РБ выполнила свои обязательства по ликвидации противопехотных мин в рамках Оттавского договора “в полном объеме”.

“В 2006 году в рамках контракта между Республикой Беларусь и Организацией НАТО по техническому обеспечению и снабжению (ОТОС) было уничтожено 290 тыс. противопехотных мин тротилового наполнения. Кроме того, в 2014 — 2018 годах Республика Беларусь при посредничестве Комиссии Европейских сообществ в рамках проекта международной технической помощи «Ликвидация боеприпасов, содержащих мины типа ПФМ-1 в Беларуси» провела утилизацию 3,4 млн штук противопехотных мин типа ПФМ-1”, - перечислили в ведомстве.

Ранее Telegraf.news писал, что министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила о готовности инициировать обсуждение поправок в Конституцию страны, если союзники предложат разместить на литовской территории ядерное оружие или его компоненты. Об этом она сообщила журналистам 14 марта.

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