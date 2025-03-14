Министр обороны Литвы предложила отменить запрет на ядерное оружие в стране

Опубликовано: 14.03.2025 20:14 , Обновлено: 14.03.2025

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила о готовности инициировать обсуждение поправок в Конституцию страны, если союзники предложат разместить на литовской территории ядерное оружие или его компоненты. Об этом она сообщила журналистам в пятницу.

«Мы считаем, что необходимо оценить возможности внесения изменений в статью 137 Конституции Литовской Республики, если наши союзники предложат определённые реальные планы размещения ядерного оружия или его компонентов в Литве, а также пересмотреть другие обязательства», — сказала Шакалене литовским СМИ.

[info_b]Статья 137 Конституции Литвы на данный момент запрещает размещение на территории страны оружия массового поражения и военных баз иностранных государств.[/info_b]

Шакалене подчеркнула, что на данный момент конкретных предложений от союзников не поступало. Однако, по её мнению, Литва должна быть готова к принятию соответствующих решений в случае изменения ситуации в области безопасности.

«Мы считаем, что нам нужно быть готовыми к любому развитию событий», — отметила министр.

Заявление Шакалене прозвучало на фоне дискуссий о необходимости усиления европейской обороны. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил распространить «ядерный зонтик» над небом союзников в Европе. По его заявлению, это может защитить континент от «российской угрозы». Напоним, Франция — единственная страна в Европейском союзе, обладающая ядерным оружием.

Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко усомнился в осуществимости этой идеи.

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Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что в Литве на эту идею Макрона отреагировали положительно.

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А Польша в лице её президента и вовсе предложила разместить у себя ядерное оружие Соединённых Штатов Америки. Вице-президент США Вэнс, к слову, сказал, что «был бы в шоке», если бы Трамп такую идею поддержал.

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