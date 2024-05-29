Беларусь официально приостановила действие ДОВСЕ. Что это значит?

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Опубликовано: 29.05.2024 07:31 , Обновлено: 29.05.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 мая подписал закон №8-З, который приостанавливает действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) от 19 ноября 1990 года. Соответствующий документ опубликовали в среду, 29 мая, на Национальном правовом интернет-портале.

[info_b]ДОВСЕ подписали 22 государства 19 ноября 1990 года в Париже. Участниками договора стали 16 стран НАТО и 6 стран-участниц Варшавского договора (ОВД). Документ вступил в силу 9 ноября 1992 года. По договору участники обязаны обмениваться информацией военного характера и проводить инспекции, а также обязуются ограничить суммарный уровень обычных вооружений и техники по пяти категориям: танки, боевые бронированные машины, артиллерия, ударные вертолеты, боевые самолеты.

По данным Минобороны Беларуси, для нашей страны действовали следующие требования:

100 тысяч личного состава,

не более 1800 танков,

не более 2600 боевых бронированных машин,

1615 единиц артиллерии,

294 боевых самолетов,

80 боевых вертолетов.[/info_b]

Ещё осенью 2022 года Чехия решила приостановить выполнение своих обязательств по ДОВСЕ в отношении Беларуси. Такое же решение приняли власти Польши в марте 2023 года. Это привело к тому, что в сентябре прошлого года белорусские парламентарии одобрили приостановление действия ДОВСЕ в отношении этих двух стран.

Теперь же белорусская сторона решила пойти на такой шаг и в отношении других стран-участниц. Таким образом, у Беларуси не будет обязательств предоставлять другим государствам данные о численности своих обычных вооружений и военной техники, принимать инспекции стран-соседок и т.д.

При этом в апреле, когда нынешний документ был ещё на на стадии законопроекта, в Администрации президента заверили, что приостановление действия ДОВСЕ в Беларуси не будет означать полный выход страны из договора. В свою очередь в Минобороны заявили, что “какого-то кратного увеличения” или каких-то существенных изменений с точки зрения вооружения и военной техники в Беларуси “в ближайшем будущем не предвидится”.

Ранее, как сообщал Telegraf.news, из ДОВСЕ вышла и Россия. В мае 2023 года Государственная дума РФ приняла закон о денонсации документа, вышла же страна из ДОВСЕ в ноябре 2024 года, хотя формально действие договора было приостановлено еще в 2007 году.

Лукашенко предложил разрешить белорусской армии не соблюдать ДОВСЕ, но не выходить из договора. Это как?