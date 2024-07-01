"Полный разворот курса" - Арестович пояснил, как недавние слова Зеленского могут "взорвать" украинское общество

🎤 Мнение

Опубликовано: 01.07.2024 12:04 , Обновлено: 04.07.2024

Бывший внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что слова Владимира Зеленского о перемирии с Россией - это "сенсация", которая не вписывается в повестку украинских медиа и из-за которой "общество должно взорваться".

“Зеленский второй раз говорит в Брюсселе, что мы будем мириться: слишком большие потери. Я вот представляю, что творится в голове обывателя. Обывателю украинскому мы только что рассказывали, что мы про потери не скажем, но они в 10 раз меньше, чем у россиян. И два с половиной года заявлялось, что у нас война до границ 1991 года, мы разгромим врага и так далее”, - сказал в интервью блогеру Юрию Романенко Арестович, передал Telegram-канал “Политика страны”.

Речь о том, что в последние недели Зеленский и другие представители украинской власти заявили о готовности закончить войну до конца года, причем без достижения границ государства на момент 1991 года. “Также они хотят видеть Россию на втором саммите мира, на котором Киев планирует договориться об окончании войны”, - отметила “Политика страны”.

По словам Арестовича, такие заявление украинского президента - это “сенсация”. “Президент державы говорит, что будем мириться с Россией. Прямо какой-то Арестович, а не Зеленский. Это все равно что на полной скорости в машине надо пробить заднюю. Коробка передач вразнос пойдет, мозги людей полетят вразнос”, - сравнил экс-советник.

“Он [Зеленский] говорит, все, до конца года мирный план, слишком много гибнет людей. По идее, общество должно взорваться. Потому что это полный разворот курса на 180 градусов вообще. От состояния вчера”, - дополнил он.

Глава МИД Украины пообещал начать с Россией переговоры об окончании войны. Когда?

При этом, продолжил Арестович, общество к такому “развороту” предварительно не подготовили. По мнению экс-советника, это связано с тем, что такие политические перемены не укладываются в сегодняшнюю повестку украинских медиа.

«Повестка украинских СМИ из чего состоит? Первое - россияне гибнут пачками. Второе - Украина может победить, если Запад будет правильно помогать. Третье - клеймить предателей. Четвертое - светская хроника, кошка родила котят”, - поделился своим видением экс-советник.

В Швейцарии завершился саммит по Украине. Какие 11 стран не поддержали итоговую декларацию?

К слову, еще в мае 2024 года заместитель руководителя главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью журналу The Economist заявил о неизбежности переговоров Украины с Россией для прекращения войны. По прогнозам Скибицкого, мирные переговоры начнутся не раньше второй половины 2025 года.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулебы, “общение с Россией” может начаться после саммита о достижении мира в Украине, который прошел в середине июня в Швейцарии. “И Россия сможет принять участие в переговорах. В конечном итоге невозможно положить конец войне без обеих сторон”, - сказал Кулеба.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Владимир Зеленский вечером 23 июня объявил о завершении подготовки к переговорам Киева со странами Евросоюза. Переговоры, начавшиеся 25 июня, глава украинского государства назвал “исторической неделей”, к которой Украина «шла целое десятилетие».

Зеленский объявил о начале «исторической недели» для Украины. Что ждёт от переговоров в Брюсселе?