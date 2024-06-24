Зеленский объявил о начале «исторической недели» для Украины. Что ждёт от переговоров в Брюсселе?

Опубликовано: 24.06.2024 09:34 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 23 июня объявил о завершении подготовки к переговорам Киева со странами Евросоюза и назвал точную дату их начала. Начавшуюся неделю украинский лидер назвал "исторической" для своей страны.

“Мы готовимся к новым результатам в наших отношениях с Европейским союзом. ЕС уже утвердил рамки переговоров по Украине, и мы ожидаем фактического начала переговоров 25 июня — для этого в Брюссель направится украинская правительственная делегация. Это действительно историческая неделя”, - заявил Зеленский в своём вечернем видеообращении к нации.

Он подчеркнул, что Украина к этому моменту “шла целое десятилетие”, а сами переговоры с ЕС назвал “личным результатом каждого, кто выбрал Украину 24 февраля”, кто “боролся за страну и укреплял Украину всем необходимым”.

Как ожидается, в ходе предстоящих переговоров будут возобновлены официальные переговоры по членству Киева в ЕС, начатые ещё в декабре 2023 года, но приостановленные для выработки “переговорной базы”, как тогда выразилась Урсула фон дер Ляйен, занимавшая тогда пост председателя Европейской комиссии.

На этом настаивало, в частности, руководство Венгрии, которое выступало категорически против принятия Киева в ЕС. Тогда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что если ЕС одобрит членство Украины, это станет “ужасной ошибкой” для Евросоюза.

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Однако, уже в начале июня этого года Урсула фон дер Ляйен на Международной конференции по восстановлению Украины в Берлине заявила, что Киев уже “предпринял все намеченные шаги” для начала переговорного процесса.

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