Полиция разогнала "многотысячную акцию" протеста в Тбилиси. С каким заявлением выступила президент страны?

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Опубликовано: 01.12.2024 10:23 , Обновлено: 01.12.2024

В ночь на воскресенье, 1 декабря, полиция Грузии разогнала "тысячи протестующих" в центре Тбилиси, которые не согласны с решением правительства отложить переговоры о вступлении страны в ЕС до конца 2028 года. По данным русской службы BBC, часть демонстрантов оставалась на проспекте Руставели до самого утра, когда силовики в очередной раз применили водомёты.

По информации журналистов телеканала BBC, в ходе “многотысячной акции” полиция применила слезоточивый газ и разогнала основную массу демонстрантов, собравшихся у здания парламента в ночь на 1 декабря.

Как утверждает издание, протест был “особенно многолюдным”, поскольку в нём участвовало “ещё больше людей”, чем в пятницу и четверг. По оценке журналистов, это может быть связано с реакцией демонстрантов на действия полиции, когда сотрудники правоохранительных органов “жёстко задерживали и избивали” людей.

В то же время правительство Грузии поблагодарило силовиков за их действия и обвинило «радикалов и их зарубежных хозяев» в попытках устроить беспорядки в стране и «украинизировать Грузию», передало BBC.

«Протест участников митинга возле парламента полностью принял совершенно насильственный характер» — заявили в МВД Грузии, после чего водомёты начали заливать демонстрантов на боковых улицах возле парламента, сообщило местное издание “Грузия Online”. По данным СМИ, после применения слезоточивого газа люди “начали выбивать витрины и забегать в магазины, чтобы не задохнуться”.

Что стало причиной протестов?

Напомним, протесты в Грузии вспыхнули после того, как избранный премьер Ираклий Кобахидзе объявил о снятии с повестки дня до 2028 года вопроса открытия переговоров о вступлении страны в ЕС. При этом, по словам правительства, они не отказываются от европейского курса, а только хотят “оградить страну от шантажа извне”.

[info_b] Решение правительства ожидаемо вызвало резкую реакцию сторонников евроинтергации – таковых в Грузии, согласно последним опросам, до 90% среди избирателей. Третий день в Тбилиси и во всех крупных городах Грузии продолжаются протесты и идут разгоны. По данным СМИ, задержаны уже более 150 человек. [/info_b]

Между тем число сотрудников Министерства иностранных дел Грузии, выразивших несогласие с решением партии “Грузинская мечта”, достигло 226 человек, утверждает издание “Грузия Online”. По данным СМИ, действующие сотрудники МИД заявили, что исключение из политической повестки вопроса начала переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года “противоречит Конституции страны”.

“Как дипломаты, мы видим своей главной обязанностью защиту национальных интересов Грузии и приверженность Конституции. Грузинская дипломатия на протяжении многих лет прилагала все усилия для интеграции страны в европейские и евроатлантические структуры, что является волей грузинского народа и историческим выбором нашей нации”, — заявили в МИД.

Там добавили, что волна расширения Европейского Союза представляет для Грузии “беспрецедентную историческую возможность вернуться в европейскую семью”. Односторонний отказ от неё, по их мнению, приведёт к “негативным стратегическим последствиям”. Такж в МИД отметили, что в “условиях нынешних международных политических процессов подобные благоприятные обстоятельства могут больше не возникнуть”.

“Более того, остановка процесса переговоров о вступлении приведёт к изоляции страны. Без поддержки западных партнёров Грузия окажется один на один перед вызовами, которые усиливаются на фоне изменений в международной безопасности”, — заявили в ведомстве.

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Президент Грузии: “Я буду с вами”

Тем временем президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не уйдёт с должности, несмотря на истечение срока своих полномочий. Она назвала себя «единственным независимым, легитимным институтом» и в очередной раз добавила, что не признаёт легитимность парламента, сформированного по итогам октябрьских выборов.

«Легитимного парламента нет, поэтому нелегитимный парламент не может избрать нового президента, поэтому не может быть инаугурации. Мой мандат действует до тех пор, пока не будет законно избранный парламент, который законно изберёт кого-то вместо меня. Я с вами и буду с вами», — заявила Зурабишвили, поддерживая демонстрантов.

[info_b]Грузия — парламентская республика, в которой президент имеет номинальные полномочия. Зурабишвили победила на всенародных президентских выборах 2018 года, но в соответствии с изменениями, внесёнными в грузинскую Конституцию, они должны стать последними прямыми выборами главы государства.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что депутаты Европарламента не признали результаты недавних парламентских выборов в Грузии и призвали провести их повторно в течение года. Соответствующую резолюцию приняли 444 голосами «за», 72 «против» при 82 воздержавшихся.

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Также мы рассказывали, что перед подведением итогов парламентских выборов в Грузии представитель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Давид Киртадзе облил чёрной краской главу ЦИК Георгия Каландаришвили, заявив при этом, что “у страны отобрали будущее”.

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