"Вы не слышите наш народ" — Оппозиция облила чёрной краской председателя ЦИК Грузии

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Опубликовано: 16.11.2024 12:12 , Обновлено: 16.11.2024

В субботу, 16 ноября, перед подведением итогов парламентских выборов в Грузии представитель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Давид Киртадзе облил чёрной краской главу ЦИК Георгия Каландаришвили, заявив при этом, что "у страны отобрали будущее".

«Вы не слышите грузинский народ, не слышите протестующих студентов. Вы отобрали будущее Грузии, наше будущее, и толкаете нашу страну в сторону России», — заявил оппозиционер и назвал председателя ЦИК «чёрным пятном», после чего выплеснул на него тёмную жидкость, передало местное издание Newsgeorgia.

На опубликованных кадрах видно, что сразу после этого между членами комиссии началась потасовка. По информации СМИ, заседание пришлось прекратить. В то же время у офиса грузинского ЦИК начались протесты, где “сотни человек” пытались доказать, что выборы были сфальсифицированы. Среди протестующих, по данным Newsgeorgia, как оппозиционные политики, так и рядовые граждане.

Напомним, парламентские выборы в Грузии состоялись 26 октября. В результате правящая партия «Грузинская мечта», которую считают пророссийской, набрала 53,92% голосов и одержала победу. «Единое национальное движение» набрало 10,16% и итоги выборов не признало. С таким же заявлением ранее выступила и президент Грузии Саломе Зурабишвили, призвав страну к протестам.

«Как единственный независимый институт, оставшийся в этой стране, я не признаю эти выборы. Эти выборы нельзя признавать», — заявила глава государства, подчеркнув, что согласие с итогами будет равнозначно «признанию вхождения Грузии в состав России, подчинения Грузии России».

Ранее Telegraf.news писал, что на митинге в Тбилиси представители партий, которые не признали победу “Грузинской мечты”, выдвинули несколько условий для разрешения политического кризиса.

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