Премьер Грузии обвинил в протестах "европейских бюрократов" и "пятую колонну"

Опубликовано: 30.11.2024 16:04 , Обновлено: 30.11.2024

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 30 ноября заявил, что ответственность за протесты в Тбилиси "лежит на европейских политиках и местных агентах, пятой колонне".

“Вчера все в очередной раз убедились, что “нацмайдан” в Грузии состояться не может”, - сказал он на пресс-конференции, состоявшейся в администрации правительства.

По словам Кобахидзе, “основная ответственность за вчерашний насильственный митинг лежит на соответствующих европейских политиках и бюрократах, а также на местном агентстве “пятая колонна”, которое представлено четырьмя политическими партиями”.

“Уже третий год конкретные европейские политики и бюрократы, которые не добились украинизации Грузии, постоянно пытаются получить статус кандидата и начать переговоры, чтобы ослабить страну в Грузии, разжечь поляризацию и использовать это для искусственного разделения общества”, — сказал премьер.

И добавил, что “радикалы и их иностранные хозяева каждый раз пытаются выдумать предлоги для того, чтобы развалить страну и украинизировать Грузию”.

Напомним, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября заявил, что Тбилиси отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз (ЕС) до конца 2028 года.

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После этого заявления вечером 28 ноября по всей Грузии вспыхнули стихийные протесты. Силовые структуры разгоняли протестующих. В Сети появились фото и видео применения полицией слезоточивого газа и водометов. Всего за два дня задержали 150 человек.

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