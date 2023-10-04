«Пока такие дискуссии невозможны» - В Кремле ответили Симоньян на предложение взорвать над РФ ядерную бомбу на зло Западу

Опубликовано: 04.10.2023 11:39 , Обновлено: 04.10.2023

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавнее предложение российской журналистки Маргариты Симоньян взорвать над Сибирью ядерную бомбу. Обсуждать проведение в России испытательных ядерных взрывов на официальном уровне в Кремле посчитали "невозможным".

“В настоящее время мы все-таки не выходили из режима отказа от ядерных испытаний, этого не было до сих пор, поэтому я не думаю, что сейчас пока возможны такие дискуссии с официальной точки зрения”, - процитировало Пескова агентство ТАСС.

Это стало ответом официального представителя Кремля на предложение Симоньян выдвинуть “ядерный ультиматум” Западу и наказать “коллективный Запад”, взорвав ядерную бомбу над Сибирью.

“Ничего страшного на земле не будет. А будет выведена из строя вся радиоэлектроника, все спутники. И мы вернёмся с вами в год какой-нибудь 1993-й. Чудесно же жили”, - предложила Симоньян.

Однако, в Кремле обратили внимание на то, что журналистка “не работает в официальных органах власти”, и поэтому расценивать ее слова как “официальную позицию” Москвы нельзя.

Напомним, с аналогичным предложением на прошлой неделе выступил президент Национального российского исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. В качестве места для испытаний ядерного оружия он предложил выбрать архипелаг Новая Земля.

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Ранее Телеграф писал о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что передачу Киеву F-16 Россия будет считать ядерной угрозой Запада.

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