У боевиков «Хезболлы» в Ливане одновременно взорвались пейджеры – пострадали почти 3000 человек

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Опубликовано: 18.09.2024 07:53 , Обновлено: 18.09.2024

По меньшей мере 9 человек погибли и почти 3 тыс. человек получили ранения в результате беспрецедентной по своему масштабу скоординированной атаки на членов ливанской шиитской группировки "Хезболла" в Ливане. Во вторник, 17 сентября, сотни пейджеров, посредством которых была налажена связь между членами группировки, одномоментно сдетонировали, нанося поражения не только их владельцам, но и находящимся рядом случайным прохожим.

По данным, озвученным вечером министром здравоохранения Ливана Фирасом Абиадом, помимо девятерых погибших ранения получили в общей сложности 2750 человек, порядка 200 из них остаются в больницах в критическом состоянии.

Сами представители “Хезболлы” заявили через местные СМИ о гибели 12 своих соратников во вторник (впрочем, в этот список включены и несколько убитых в результате отдельных авиаударов, которые нанесли израильские военные на юге Ливана). Ответственность за скоординированные взрывы пейджеров боевиков в “Хезболле” также возложили на Израиль и пригрозили “принять ответные меры”, сообщило израильское издание The Times of Israel.

По данным ливанских источников, среди погибших оказался сын депутата от “Хезболлы”, ливанский депутат Али Аммар и 10-летняя дочь члена террористической группировки, которая в момент взрыва пейджера стояла рядом с отцом. В свою очередь иранские СМИ сообщили о том, что среди пострадавших оказался посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани - он получил легкие ранения.

В то же время лидер ливанской “Хезболлы” Хасан Насралла в результате взрывов не пострадал, говорится в официальном заявлении группировки.

Тем временем в Сети появились видео, на которые попал момент детонации пейджеров. Многих он застал в публичных местах - в магазинах, на рынке, на улице, что объясняет большое число пострадавших.

[info_b]Внимание! На видео присутствуют кадры насилия. Не рекомендуется смотреть людям с чувствительной психикой.[/info_b]

Представитель “Хезболлы” на условиях анонимности сообщил Associated Press, что портативные пейджеры, которые стали орудием для атаки на членов группировки - это новые устройства, на которые перешли боевики вместо мобильных телефонов. По его словам, перед взрывом пейджеры сначала сильно нагрелись и лишь затем сдетонировали.

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Как отметило издание The Times of Israel, сама массовая атака на боевиков “Хезболлы” случилась через несколько часов после того, как израильские власти обозначили прекращение атак этой группировки в качестве одной из своих главных военных целей и объявили о предотвращении попытки покушения на бывшего высокопоставленного чиновника.

После того, как министр информации Ливана Зиад Макари публично заявил, что за атакой стоит Израиль, в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что начальник штаба генерал-лейтенант Герци Халеви встретился с высшим руководством для переговоров “с акцентом на готовности к атаке и обороне на всех аренах”.

Местные СМИ сообщили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галлант и другие руководители служб безопасности встретились в штаб-квартире Министерства обороны на базе Кирья в Тель-Авиве после событий в Ливане. Командование тыла ЦАХАЛа сообщило местным властям о возможности эскалации после событий в Ливане, однако никаких дополнительных инструкций для гражданского населения объявлено не было,даже на севере Израиля, где ракеты и беспилотники “Хезболлы” уже несколько месяцев терроризируют местные общины.

Ранее Telegraf.news рассказал, что этим летом израильские вооруженные силы и поддерживаемая Ираном группировка “Хезболла” в Ливане резко активизировали трансграничный обмен ударами. В нескольких поселениях на севере Израиля и в ливанских деревнях пришлось провести эвакуацию.

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На фоне этого в Министерстве иностранных дел Беларуси рекомендовали гражданам страны временно воздержаться от поездок в Ливан. Конкретные сроки ограничений на поездки в МИД не назвали, а лишь уточнили, что покупать билеты не стоит до “стабилизации обстановки в регионе”.

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