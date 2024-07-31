МИД рекомендовал белорусам не ездить в эту страну на Ближнем Востоке

Опубликовано: 31.07.2024 14:49 , Обновлено: 31.07.2024

В Министерстве иностранных дел Беларуси "в связи с обострением ситуации" рекомендовали временно воздержаться от поездок в Ливан. Речь идёт в том числе о визитах на Ближний Восток, которые были запланированы ранее. Конкретные сроки в МИД, разумеется, не назвали, а лишь уточнили, что покупать билеты не стоит до "стабилизации обстановки в регионе".

“Гражданам Беларуси, в настоящее время находящимся на территории Ливана, необходимо строго следовать указаниям местных властей, поддерживать связь с посольством Беларуси в Сирии, а также актуализировать свои данные по консульскому учёту”, — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Судя по всему, речь идёт о вооружённых конфликтах, которые в последние дни происходят на территории Ближнего Востока. Так, в субботу, 27 июля, ракета иранского производства, выпущенная из Ливана, попала в друзский город Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. В результате взрыва на футбольном поле погибло 12 подростков и молодых людей в возрасте от 10 до 20 лет, ещё 34 получили ранения. Израиль обвинил в случившемся ливанскую шиитскую группировку «Хезболла», однако та опровергла эти заявления.

Пару дней спустя, во вторник, 30 июля, Армия обороны Израиля нанесла ответный авиаудар по зданию на юге ливанской столицы, Бейрута. Руководство ЦАХАЛ заявило, что целью удара был один из высокопоставленных военных командиров террористической группировки “Хезболла” Фуад Шукр. Именно на него израильские власти возложили ответственность за ракетный обстрел города на Голанских высотах, в результате которого погибло 12 детей.

Израиль ударил по Бейруту. В ЦАХАЛе заявили о ликвидации ответственного за гибель 12 детей террориста «Хезболлы»