Почему контрнаступление украинцев провалилось? Эксперты рассказали, что ждать в 2024 году

📊 Анализ

Опубликовано: 15.10.2023 14:20 , Обновлено: 15.10.2023

Президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление с целью освободить Запорожскую область повалилось. Западные и украинские эксперты все чаще говорят, что Киев не смог продвинуться на юге страны из-за политический амбиций Зеленского, стоивших ВСУ тысяч погибших солдат.

“Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий, тем не менее, противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции. Мы видим это, знаем. И мы тоже соответствующим образом на это реагируем”, - похвалился Владимир Путин.

Полный провал?

Заочно с главой напавшей на Украину страны согласился и бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

“Украинское контрнаступление на юге закончилось неудачей и не достигло своих целей. После четырех месяцев тяжелых боев украинцам не удалось прорвать и уничтожить российскую оборону в Запорожье. И это уже не сработает”, - заявил в интервью изданию “Факт” польский генерал.

По его словам, сейчас уже россияне проводят две наступательные операции. Основная проходит на севере, где хотят прорвать оборону Украины между реками Жеребец и Оскол в районе Купянска. “Украинцы там отчаянно обороняются, они направили свои резервы, которые сейчас замедляют темпы наступления российской армии”, — рассказал генерал.

“Ключевой вопрос в том, что на данный момент у украинцев нет шансов остановить наступление российской армии одновременно на стольких направлениях. Украинцы не готовы защищаться, потому что они находились в разгаре наступательной операции и были убеждены, что смогут что-то сделать. Оказалось, что они провалились и, на мой взгляд, эта операция на юге не имеет шансов на развитие”, - с горечью признал Вальдемар Скшипчак «Зеленский ведет себя абсолютно правильно» — Лукашенко рассказал о контрнаступлении ВСУ на юге Украины

Бывший командующий Сухопутными войсками Польши напомнил, что под Авдеевкой, где идёт ещё одно наступление россиян, они имеют превосходство в воздухе, а украинские войска постоянно подвергаются бомбардировкам. По его словам, украинцы ведут отчаянную оборону, и если россиянам удастся прорвать ее на севере и юге, они окружат войска под Авдеевкой. Следующие слова генерала Скшипчака также не внушают оптимизма.

“Все говорят о потерях, которые понесли россияне, но это не важно. Они могут позволить себе такие потери, украинцы – нет. Украинцы упустили много шансов. На данный момент кажется, что украинцы борются, а русские видят, что они слабеют. У меня есть информация из Украины, что там реальная нехватка войск. По селам ездят военные машины, люди прячутся, потому что боятся, что их заберут в армию”, - рассказал польский генерал.

“Война на истощение”

В свою очередь эксперты американского стратегического аналитического центра CSIS оценили украинское наступление, пытаясь найти ответ на вопрос, почему оно прошло не так, как все ожидали весной. Потому что то, что мы не имеем дело с впечатляющим успехом, вполне очевидно, особенно если учесть приведенные экспертами расчеты.

Нынешняя фаза войны, как отмечают они, носит статический характер, учитывая условия местности, оборону организовать легче, а нападение сложнее. Эксперты Сет Дж. Джонс, Райли Маккейб и Александр Палмер, написавшие этот анализ, сравнили прогресс украинских сил с другими наступательными операциями в прошлых войнах.

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Так, русские, наступавшие в Галиции во время Первой мировой войны (в 1914 г.), захватывали за день 1580 метров местности, а два года спустя австро-венгерская армия, наступавшая в Горции на итальянском фронте, смогла сдвинуть линию фронта на 500 м.

В годы Великой Отечественной войны в январских (1943 г.) боях под Ленинградом войска СССР, атакуя также подготовленные немцами укрепленные линии обороны, захватывали по 1000 метров в день. Контратакующая израильская армия в период Войны Судного дня продвигалпсь со скоростью 5 км в день, но египтяне там не построили значительных укреплений.

Еще в прошлом году при наступлении на Херсон, где россияне также выстроили и укрепили свои линии сопротивления, украинские вооруженные силы смогли продвигать фронт почти на 600 метров каждый день.

Исторически только контрнаступление французско-британских войск на Сомме в 1916 году развивалось подобными темпами, как и в Запорожской области. Поэтому в свете этих данных обоснованно говорить о том, что нынешняя фаза войны напоминает позиционные бои на истощение во время Первой мировой войны, делают вывод эксперты.

Что не получилось у украинцев?

Но американских аналитиков меньше интересует военная история, а больше - ответ на вопрос, что не удалось и почему украинское наступление оказалось разочарованием, по крайней мере, на этот момент?

Эксперты CSIS считают, что есть 4 главных фактора:

Во-первых , некоторые критики украинской стратегии убеждены, что причиной замедления темпов наступления является чрезмерное распыление сил, которое является результатом стратегической ошибки украинского командования.

Украинцы выбрали слишком много направлений атаки, особенно на первом этапе контрнаступления, что затрудняло или даже делало невозможным получение необходимого преимущества в соотношении сил. И, как следствие, импульс атаки был слишком слабым, чтобы прорвать линию обороны России.

Сторонники такой аргументации полагают, что если бы украинское командование наступало крупными силами на самом стратегически важном направлении, то есть на Запорожье, эффект от атаки, вероятно, был бы лучше.

Второе «объяснение ограниченного прогресса Украины может заключаться в том, что российские войска эффективно построили и использовали оборонительные укрепления», напомнили аналитики.

Третья группа аргументов, призванных объяснить неутешительный для Киева ход украинского наступления, связана с масштабами поставок с Запада. Отсутствие запасов самолетов и вертолетов не позволяло даже на локальном уровне добиться превосходства в воздухе или оказать поддержку наступающим силам. Нет сомнений в том, что нехватка техники и боеприпасов является одной из причин замедления продвижения украинских сил.

Наконец, четвертый аргумент говорит о проблемах украинского командования с возможностью проводить сложные операции не последовательно, а одновременно.

“Эффективное использование сил требует тесной координации действий пехоты, бронетехники, артиллерии и авиации на нескольких организационных уровнях, а также высокого уровня самостоятельности, инициативы и тактической эффективности на более низких уровнях”, - напомнили аналитики, намекая на неспособность командования ВСУ к таким действиям.

“Ключевой вопрос о том, были бы успешными первоначальные атаки Украины, если бы они были проведены с большим мастерством, остается без ответа, несмотря на комментарии некоторых военных чиновников, политиков и аналитиков по безопасности. Эффективная координация между вооружениями может позволить Украине прорвать российские линии. Однако также вполне вероятно, что отсутствие у Украины превосходства в воздухе на поле боя, насыщенном сенсорами, ограничит преимущества такой координации”, - говорится в отчёте экспертов CSIS.

Анализ текущих тенденций привел американские экспертов к выводу, что в следующем году американцам будет достаточно поставить Украине оружие на сумму 14,5 миллиардов долларов.

С Зеленским никак?

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что к провалу контрнаступления привели амбиции президента Украины и его сподвижников.

«Когда я создавал завышенные ожидания от нашего контрнаступления, я делал это, полагаясь на расчеты. Тогда эти ожидания не казались завышенными, известные мне цифры обещали значительный успех. Но мы совершили ряд ошибок, которые, и это нужно признать …, загнали ситуацию в стратегический тупик», — считает Алексей Арестович.

По его словам, власти Украины во главе с Владимиром Зеленским допустили две крупные ошибки.

Он считает, что было потрачено очень много войск, техники, ресурсов на ослабление Бахмута. И теперь этих войск «сегодня не хватает на юге», где прорыв дал бы Украине «стратегический успех в войне и захват стратегической инициативы — политической, моральной, военной», сказал Арестович.

С другой стороны, ВСУ в надежде на успехи контрнаступления не уделили внимания возведению оборонительных укреплений в стиле “линии Суровикина”. По мнению Арестовича, такие сооружения позволили бы «резко поднять боевую устойчивость» украинских войск.

Бывший советник офиса Зеленского полагает, что виной тому президент Украины и его окружение.

“Ждать от них адекватных решений, соответствующих обстановке, уже не приходится. Они даже правду народу сказать не хотят — не будет никаких границ 91-го года, и Крыма не будет в ближайшее время, а будет оборона, кровь, пот, слезы», — заявил Алексей Арестович.

“Вот почему партнеры настаивают на выборах… Потому, что наше руководство исчерпало предел компетенции, загнало ситуацию в тупик и продолжает настаивать на своей ошибочной политике. Оно ведет нас к катастрофе. Вот почему на выборах настаиваю я», — заявил Арестович.

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