"Зеленский ведет себя абсолютно правильно" - Лукашенко рассказал о контрнаступлении ВСУ на юге Украины

Опубликовано: 06.10.2023 14:57 , Обновлено: 04.07.2024

Александр Лукашенко 6 октября посетил укрепления белорусской армии недалеко от границы с Польшей. Там он заявил, что президент Украины ведёт себя правильно, требуя от Запада военную поддержку.

По его словам, “Зеленский ведет себя абсолютно правильно”, несмотря на образ “попрошайки”, который сложился в некоторых СМИ.

При этом Александр Лукашенко обвинил Запад в том, что именно он заранее запланировал и начал войну России против Украины.

“Видим, что Зеленский поступил неправильно: подставил целое государство, богатое, крепкое государство. Что дальше происходит: он до последнего украинца воюет. А они (страны Запада - Ред.) то, что обещали, или не вовремя делают, или не дают то, что обещают. Зеленский задает вопрос: “Как же так?” И Запад (европейцы и особенно американцы - этот коллективный Запад) не выполняет договоренности”, - поделился своим видением Александр Лукашенко.

“Туда-сюда”

При этом президент заявил, что украинские войска увязли в ходе своего контрнаступления на юге страны.

“Движение есть туда-сюда. За высотки воюют. Бывает, что украинцы эти высотки захватывают с утра, к вечеру их россияне выбивают. Поэтому очень сложно этот “контрнаступ” осуществлялся. Первый этап провалился, сейчас они готовят второй этап (обозначили 4-8 недель)”, - спрогнозировал он.

По словам Александра Лукашенко, американцы заинтересованы в победах украинцев и торопят тех с наступлением.

“Здесь надо какая-то победа. Надо американцам надо что-то положить на стол, чтобы выиграть. Поэтому торопят. Ищут новые варианты, вплоть до прекращения поддержки Владимира Зеленского”, - заявил он.

Также Александр Лукашенко пообещал быть готовым к возможному нападению НАТО, но в то же время а очередной раз заверил, что у белорусской армии агрессивных планов нет.

“Мы были добрыми соседями и будем. Мы не хотим чтобы поляки считали нас чужими людьми, врагами. Мы никогда не ставили целью обострять отношения”, - заявил он.

Ранее Телеграф сообщил, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавнее предложение российской журналистки Маргариты Симоньян взорвать над Сибирью ядерную бомбу. Обсуждать проведение в России испытательных ядерных взрывов на официальном уровне в Кремле посчитали “невозможным”.

«Пока такие дискуссии невозможны» — В Кремле ответили Симоньян на предложение взорвать над РФ ядерную бомбу на зло Западу