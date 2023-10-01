Демократы и республиканцы США пообещали продолжить помогать Украине в войне с Россией

Опубликовано: 01.10.2023 11:43 , Обновлено: 01.10.2023

Американские сенаторы от обеих партий выступили 1 октября с заявлением в поддержку Киева, в котором говорится, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку Украине.

Такое обещание демократы и республиканцы сделали после того, как Конгресс принял временный бюджет, чтобы избежать остановки работы госструктур США из-за разногласий между основными партиями о бюджете на 2024 год.

В совместном заявлении шести сенаторов, включая лидера республиканского меньшинства Митча Макконнелла и лидера демократического большинства Чака Шумера, по трое с каждой стороны, говорится, что они приветствуют соглашение, но оно оставляет “ряд неотложных приоритетов нерешёнными”.

В их заявлении говорится: “В ближайшие недели мы ожидаем, что Сенат будет работать над обеспечением того, чтобы правительство США продолжало оказывать критически важную и устойчивую поддержку в области безопасности и экономики Украине”.

“Мы поддерживаем усилия Украины по защите своего суверенитета от наглой агрессии Путина и присоединяемся к сильному двухпартийному большинству наших коллег в этой важной работе. Глядя на нас глазами наших партнёров, союзников и противников, мы остро осознаем важность американского лидерства и полны решимости укреплять его от Европы до Индо-Тихоокеанского региона”, - пообещали американские сенаторы.

В свою очередь, президент США Джо Байден призвал Конгресс быстро одобрить помощь Украине после того, как она была исключена из сделки, которая предотвратила закрытие правительства США в субботу.

“Ни при каких обстоятельствах”

Агентство France-Presse сообщает, что Байден приветствовал соглашение, но напомнил, что США “ни при каких обстоятельствах” не может допустить прекращения американской поддержки Украины.

“Я ожидаю, что спикер сохранит свою приверженность народу Украины и обеспечит получение поддержки, необходимой для оказания помощи Украине в этот критический момент”, - добавил Байден, имея в виду лидера Палаты представителей республиканцев Кевина Маккарти.

Американские законодатели должны обсудить отдельный законопроект о военной помощи Украине в размере 24 миллиардов долларов, который Байден хотел включить в бюджет, голосование возможно в начале следующей недели, сообщают американские СМИ.

Крайне правые республиканцы решительно выступали против включения помощи Украине в сделку, несмотря на поддержку этого со стороны умеренных республиканцев, включая Маккарти.

Напомним, что Сенат и Конгресс США в субботу в последнюю минуту приняли законопроект о расходах, предотвращающий закрытие (шатдаун) правительства, которое вызвало бы катастрофический эффект домино для американской общественности и экономики.

Сенат проголосовал за принятие продлевающей действие резолюции за 3 часа до того, как в 12:01 вступило бы в силу прекращение работы федерального правительства. Эта мера была подписана президентом Джо Байденом поздно вечером в субботу.

Законопроект позволяет правительству работать в течение 45 дней, давая Палате представителей и Сенату больше времени для доработки закона о бюджете. 71-страничный краткосрочный законопроект, разработанный спикером Палаты представителей Кевином Маккарти, штат Калифорния, предусматривает выделение средств на ликвидацию последствий стихийных бедствий, но не включает новую финансовую помощь для продолжающейся войны Украины с Россией.