Песков заявил, что Путин ничего не знает о покупке Россией беспилотников у Ирана

Опубликовано: 18.10.2022 15:59 , Обновлено: 18.10.2022

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не знают о закупках иранских беспилотников для войны в Украине.

“Нет, мы не располагаем такой информацией, – сказал он, попытавшись таким образом ответить на вопрос о поставках иранских “шахидов” в РФ. - Все остальные вопросы можно адресовать в Минобороны”.

По мнению Дмитрия Пескова, российские военные используют во время вторжения в Украину исключительно отечественную технику и вооружения

Нарушение резолюции Совбеза ООН, которую поддержала и Россия

Желание Кремля скрыть возможные закупки вооружений у Ирана имеет под собой не только стремление не подставлять “партнёра”. Так, в Соединенных Штатах заявили в понедельник, что Иран нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, поставляя беспилотники в Россию. Соответственно и РФ нарушает данное решение.

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“Ранее сегодня наши французские и британские союзники публично высказали оценку того, что поставка Ираном этих беспилотников России является нарушением резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, и это то, с чем мы согласны”, - заявил журналистам заместитель представителя Госдепартамента Ведант Патель.

Совет Безопасности ООН принял резолюцию в 2015 году, кодифицирующую международное соглашение, которое ограничивало ядерную программу Ирана в обмен на смягчение санкций.

“Мы считаем, что эти беспилотники, которые были переданы из Ирана в Россию и использовались Россией на Украине, относятся к числу вооружений, на которые распространяется эмбарго, согласно резолюции Совбеза ООН №2231”, - заявили в Белом доме.

Ранее министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением в связи с атаками российских дронов-камикадзе иранского производства на Киев и другие города. В то же время, в ЕС почти завершили сбор доказательств соучастия Ирана в агрессии против Украины.

Украина назвала Иран соучастником терроризма. ЕС подготовил санкции

В свою очередь, советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в программе Марка Фейгина вечером 17 октября рассказал, что россияне нашли способ обходить украинскую ПВО ещё долгое время. И для этого испоьзуют тысячи иранских дронов.

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